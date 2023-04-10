Avustralya'da kasırga hazırlığı: Halk, market raflarını boşalttı Ülkenin batısındaki kasırga öncesi panik havası hakim oldu. Halk, hazırlık için market raflarına hücum etti.

AA & Ensonhaber

Avustralya, yaklaşan şiddetli kasırgaya hazırlanıyor.

Ilsa Kasırgası'nın saatteki hızının 250 kilometreye ulaşması ve ülkenin batısını etkisi altına alması bekleniyor.

Marketlere akın ettiler

Alarm durumuna geçen halk, on binlerce haneyi etkilemesi beklenen kasırga öncesi marketlere akın etti.

Fırtına uyarısı verilen Batı Avustralya eyaleti sakinleri, hazırlık için market raflarını boşalttı.

Avustralya basını, "Port Hedland'da insanlar, market raflarını boşaltıyor." diye yazdı. Boş market raflarıyla ilgili sosyal medyada paylaşılan bir kareyi yayınladılar.

Şiddetini artıracak

Avustralya Meteoroloji Dairesi'nden (BOM) yapılan açıklamada, ülkenin Batı Avustralya eyaletinde Ilsa Kasırgası'nın gelecek günlerde şiddetinin artacağı ve 4'üncü kategoriye dönüşme ihtimalinin yüksek olduğu duyuruldu.

Hızı saatte 250 kilometreye ulaşacak

Açıklamada, eyaletin en kuzeyindeki Kimberley bölgesinde şiddetli gök gürültülü sağanak beklendiği ve rüzgar hızının saatte 250 kilometreye ulaşabileceği belirtildi.

Meteorolog Jessica Lingard, kasırgaları "kendi içlerinde kararsız bir canavara" benzeterek gelişmelerin yakından takip edilmesi gerektiğini kaydetti.

2021'deki kasırganın bilançosu

Avustralya'da 2021'de ülkeyi etkisi altına alan Seroja tropikal kasırgası, 31 bini aşkın hanede elektrik kesintisine neden olmuştu.

Kasırga nedeniyle turizm kasabası Kalbarri’deki binaların yüzde 70’i hasar görmüştü.

Avustralya Meteoroloji Dairesi, Seroja'nın, Kalbarri kasabası ve çevresinde "en az 50 yıldır görülen en güçlü kasırga" olduğunu duyurmuştu.