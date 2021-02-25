Victoria eyaletinde bir vakıf tarafından bulunan ve yaklaşık 5 yıldır kırkılmayan koyundan 35 kilo yün çıktı.

Avustralya’nın Victoria eyaletinde Edgar's Mission isimli vakıf tarafından vahşi doğada uzun süredir kırkılmamış bir koyun buldu.

Yıllardır kırkılmayan koyunun kırkılma işlemi yaklaşık 1 saat sürdü.

''TÜYLERİNİ KESMEK GERÇEKTEN ZOR BİR İŞTİ''

1 saatlik çalışmanın sonunda Baarack adı verilen koyundan 35 kilo yün çıktığı ifade edildi.

Kurum tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında, "Bu kadar yünün altında onun canlı olduğunu gördüğümüzde çok sevindik. Tüylerini kesmek gerçekten zor bir işti.

Avustralya'da kırkılan bir koyundan 35 kilo yün çıktı VİDEO





YÜNÜNDEN BÖCEKLER ÇIKTI

Üzerinden sayısız böcek, ot ve çeşitli çöpler çıktı. Yünlerinin fazlalığı nedeniyle derisinde çizikler oluşmuş ve midesinde ülser meydana gelmiş. Ancak, endişelenecek bir durumu yok ve iyileşiyor. Hala sağlıklı olduğu için şanslıyız" ifadeleri kullanıldı.

Barınak yetkililerinden Kyle Behrend, "Koyunların yününün yılda en az 1 kez kırpılması gerekiyor. Aksi takdirde bu örnekte olduğu gibi yünler uzadıkça uzuyor" dedi.

Birkaç sağlık problemi bulunan Baarack'ın iyileşmekte olduğu belirtildi.