Euro
15.39
-0.41%
Dolar
13.54
-0.29%
Altın
823.34
-0.71%
Borsa
2010
-1.54%
Bitcoin
555.204
-7.07%
BTXN Coin
38.48
0.07%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C

    Avustralya'da 59 yıl sonra köpekbalığı saldırısı

    Avustralya'nın Sydney kenti açıklarında 1963 yılından bu yana yaşanan ilk ölümcül köpek balığı saldırısı nedeniyle 13 plaj kapatıldı.
    • İHA
    • 18.02.2022 - 05:02
    • Güncelleme : 18.02.2022 - 05:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Avustralya'da 59 yıl sonra köpekbalığı saldırısı

    Avustralya'nın Sydney kentinde bir yüzücü, en az 3 metre uzunluğundaki köpek balığının saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti.

    Yetkililer, saldırıdan 2 saat sonra yüzücünün cansız bedenine ait parçaları bularak sudan çıkardı.

    Avustralya'da köpekbalığı saldırısı gerçekleşti - Video

    KÖPEK BALIĞI SALDIRDI

    Bir görgü tanığı, "Adam yüzüyordu, bir köpekbalığı geldi ve saldırdı" dedi.

    Başka bir kişi ise, "Bir bağırış duyduk ve arkamızı döndük, suya bir araba düşmüş gibi görünüyordu, sonra köpekbalığı sıçradı" ifadelerini kullandı.

    Avustralya da 59 yıl sonra köpekbalığı saldırısı #1

    13 PLAJ KAPATILDI

    Kentte 1963 yılından bu yana yaşanan ilk ölümcül köpek balığı saldırısının ardından 13 plajın kapatılmasına karar verildi.

    Yüzücüleri uyarmak için plajlara tabelalar ve barikatlar konulurken, cankurtaranlar köpek balığı saldırısına karşı sahillerde devriye gezecek.

    Avustralya da 59 yıl sonra köpekbalığı saldırısı #2

    Avustralya da 59 yıl sonra köpekbalığı saldırısı #3

    Avustralya da 59 yıl sonra köpekbalığı saldırısı #4

    Avustralya da 59 yıl sonra köpekbalığı saldırısı #5

    Avustralya da 59 yıl sonra köpekbalığı saldırısı #6


    İlginizi Çekebilir

    Kastamonu'da 8 gün önce söndürülen yangın, bu sefer tüm köyü yaktı
    3. Sayfa

    Kastamonu'da 8 gün önce söndürülen yangın, bu sefer tüm köyü yaktı

    BtcRobo ile Yüksek Oynaklıktan Otomatik Kazanın!
    Btcrobo

    BtcRobo ile Yüksek Oynaklıktan Otomatik Kazanın!

    ABD'de bir trafik polisi kazadan saniyelerle kurtuldu
    Dünya

    ABD'de bir trafik polisi kazadan saniyelerle kurtuldu

    Görüş Bildir