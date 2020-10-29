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    Avustralya'da muhabirin yüzüne kuş çarptı

    Canlı yayına çıkmasına az bir süre kalan muhabir, saksağanın saldırısına uğradı. Muhabir, kuşun yüzüne çarpmasıyla ilgili "Gözlerimi doğru zamanda kapattım" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 29.10.2020 - 17:30
    • Güncelleme : 29.10.2020 - 17:39
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    Avustralya'da muhabirin yüzüne kuş çarptı

    Avustralya'da yayına hazırlanan muhabir, talihsiz bir an yaşadı.

    Nine Network muhabiri Brett McLeod'un yüzüne, yayına bağlanmasından hemen önce kuş çarptı.

    YAYIN ÖNCESİ TALİHSİZ KAZA

    Saksağan türü olduğu belirtilen kuşun McLeod'un yüzüne çarpma anı canlı yayına yansıdı.

    Görüntüleri sosyal medyada paylaşan televizyon, "Kıdemli muhabir Brett McLeod, canlı yayından sadece birkaç dakika önce saksağan kurbanı oldu." notunu düştü.

    MUHABİRİN YORUMU

    Muhabir McLeod ise yaşadığı kaza hakkında "Neyse ki gözlerimi doğru zamanda kapattım." dedi.

    Avustralya'da yayına hazırlanan muhabirin yüzüne kuş çarptı ViDEO

    Avustralya da muhabirin yüzüne kuş çarptı #1

    Avustralya da muhabirin yüzüne kuş çarptı #2

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