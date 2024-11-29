Avustralya'da onlarca çocuğu istismar eden adama ömür boyu hapis

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Avustralya geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan bir cinsel istismar olayı mide bulandırdı...

Ülkede 47 yaşındaki Ashley Paul Griffith isimli eski bir çocuk bakıcısı, 60'tan fazla kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle suçlu bulundu.

Griffith'in 2003-2022 yılları arasında Avustralya'nın Queensland eyaletinde ve İtalya'da bulunan çocuk bakım merkezlerinde işlediği 307 suçu itiraf ettiği açıklandı.

ÇOCUKLARI YILLARCA İSTİSMAR ETTİ

Çocukların yaşlarının 1 ila 7 arasında değiştiği belirtildi.

Griffith'in ayrıca Yeni Güney Galler eyaletinde bilinmeyen sayıda çocuğa istismarda bulunduğu iddiasıyla da suçlandığı ifade edildi.

DAHA ÖNCE DE SUÇLANMIŞTI

Griffith ilk olarak Ağustos 2022'de Avustralya federal polisi tarafından tutuklandı ve bir yıl sonra bin 600'den fazla çocuk cinsel suçuyla suçlandı.

İngiliz basınından The Guardian'ın aktardığına göre bu suçlamaların çoğunun düşürüldüğü belirtildi.

Öte yandan soruşturma kapsamında, Griffith'in filme alıp internete yüklediği tacizlere ait binlerce fotoğraf ve video bulundu.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Çocukların yüzlerinin gizlendiği videoların arka planında görülen ve Queensland'da yalnızca çocuk bakım merkezlerine satıldığı anlaşılan benzersiz bir çarşaf takımı sayesinde Griffith yakalandı.

SUÇLAMALARI KABUL ETTİ: ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI VERİLDİ

Yaşananlar sonrası Griffith, hakkındaki 28 tecavüz suçlamasını, "çocuğa yönelik uygunsuz muamele" ile ilgili yaklaşık 200 suçlamayı ve çocuk istismarı materyalleri hazırlamak ve paylaşmakla ilgili suçlamaları kabul etti.

Griffith ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.