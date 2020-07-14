- En Son Haber
- Dünya Haberleri
- Avustralya'da polis karakoluna giren inek
Avustralya'da polis karakoluna giren inek
Bir polis karakoluna gelerek içeride gezinen ineğin paylaşıldığı video, sosyal medyada herkes tarafından ilgi çekti.
- DHA
- 14.07.2020 - 14:27
Sık sık görmeye alışılan hayvanların şehre inme anlarına bir yenisi daha eklendi...
Avustralya’nın Queensland eyaletindeki Doomadgee kasabasında bir inek, polis karakolunun içerisine kadar girdi.
YEMEK ARAYIP, KARAKOLU TURLADI
Karakolun güvenlik kamerasına yansıyan o görüntülerde, polis karakoluna giren ineğin bir süre etrafı kolaçan ettiği, yiyecek bir şeyler bulmak için karakolun bahçesinde tur attığı görüldü.
İneği karakolda gördüklerinde paniğe kapılan polisler de o anları kayda almaktan geri durmadı.
Sosyal medyada paylaşılan o video ise izlenme rekorları kırdı.
Avustralya'da polis karakoluna giren inek