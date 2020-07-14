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    Avustralya'da polis karakoluna giren inek

    Bir polis karakoluna gelerek içeride gezinen ineğin paylaşıldığı video, sosyal medyada herkes tarafından ilgi çekti.
    • DHA
    • 14.07.2020 - 14:27
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    Avustralya'da polis karakoluna giren inek

    Sık sık görmeye alışılan hayvanların şehre inme anlarına bir yenisi daha eklendi...

    Avustralya’nın Queensland eyaletindeki Doomadgee kasabasında bir inek, polis karakolunun içerisine kadar girdi.

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    Karakolun güvenlik kamerasına yansıyan o görüntülerde, polis karakoluna giren ineğin bir süre etrafı kolaçan ettiği, yiyecek bir şeyler bulmak için karakolun bahçesinde tur attığı görüldü.

    İneği karakolda gördüklerinde paniğe kapılan polisler de o anları kayda almaktan geri durmadı.

    Sosyal medyada paylaşılan o video ise izlenme rekorları kırdı.

    Avustralya'da polis karakoluna giren inek

    Avustralya'da polis karakoluna giren inek #1

    Avustralya'da polis karakoluna giren inek #2

    Avustralya'da polis karakoluna giren inek #3

    Avustralya'da polis karakoluna giren inek #4

    Avustralya'da polis karakoluna giren inek #5

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