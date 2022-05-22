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    Avustralya'da seçim sonuçları belli oldu

    Başbakan Morrison, verilerin ardından yenilgiyi kabul ettiğini duyurdu. Morrison, İşçi Partisi lideri Albanese'i kutladı.
    • 22.05.2022 - 09:54
    • Güncelleme : 22.05.2022 - 09:55
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    Avustralya'da seçim sonuçları belli oldu

    Avustralya'da halk, dün sandık başına gitti.

    Ülkeyi üç yıl boyunca yönetecek 47'nci hükümeti seçmek için gerçekleştirilen oylamada kazanan belli oldu.

    Yenilgiyi kabul edip rakibini kutladı

    Başbakan Morrison, oy sayımı devam ederken yaptığı açıklamada, seçimde yenildiğini kabul etti.

    Morrison, İşçi Partisi lideri Anthony Albanese ile görüştüğünü ve kendisini seçim zaferinden dolayı tebrik ettiğini söyledi.

    2007'den bu yana ilk seçim zaferi

    Morrison, "Bu ülkenin ilerleyebilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

    Albanese'nin, partisinin 2007'den bu yana ilk seçim zaferini kazanmasının ardından başbakan olarak yemin etmesi bekleniyor.

    Öte yandan Australian Broadcasting Corporation, 7 News ve Sky News Australia'nın aralarında olduğu üç yayın organı, oy sayımı devam ederken seçime ilişkin öngörüde bulundu.

    Avustralya da seçim sonuçları belli oldu #1

    Yeni Başbakan Albanese olacak

    İşçi Partisi'nin 76 sandalyeli çoğunluğu kazanması öngörülmese de yayın organları, Scott Morrison'ın Liberal-Ulusal Koalisyonu'nun çoğunluk veya azınlık hükümeti kurabileceğine inanmıyor.

    AA'nın aktardığına göre, söz konusu yayın organları, ülkenin gelecek başbakanının İşçi Partisi lideri Albanese olacağını öngörüyor.

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    Avustralya da seçim sonuçları belli oldu #3

    Avustralya da seçim sonuçları belli oldu #4


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