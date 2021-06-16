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    Avustralya’da sel suları çekildi, örümcek ağları ortaya çıktı

    Yaşanan sel felaketinin ardından suların çekilmesi ile metrelerce uzunluktaki örümcek ağları ortaya çıktı.
    • İHA
    • 16.06.2021 - 14:56
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    Avustralya’da sel suları çekildi, örümcek ağları ortaya çıktı

    Avustralya’nın Victoria eyaletinde geçen hafta yaşanan sel felaketinin ardından, Gippsland bölgesinde örümcek ağları ortaya çıktı.

    Sel sularının çekilmesi ile fark edilen metrelerce uzunluğundaki ağlar çalıları, çimenler ve trafik levhalarını kapladı.

    Örümceklerin sel sularından kurtulmak için yüksek zeminlere sığındıkları, bu nedenle kalın bir tabakanın ortaya çıktığı belirtildi.

    RÜZGAR YÜKSEK YERLERE TAŞIDI

    Uzmanlar tarafından ‘balonlama’ da verilen süreçte, örümceklerin rüzgara ince ağlar attıkları ifade edildi.

    Bu sayede rüzgarın örümcekleri havaya daha yüksek yerlere taşıdığı belirtildi.

    Avustralya’da sel suları çekildi, örümcek ağları ortaya çıktı #1

    ÜLKE GÜNDEMİNE OTURDU

    Ortaya çıkan manzarayı görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

    Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, ülke gündemine oturdu.

    Avustralya’da sel suları çekildi, dev örümcek ağları ortaya çıktı VİDEO

    BENZER GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTMIŞTI

    Gippsland bölgesinde sık sık yağmur ve sel felaketleri ile gündeme geliyor.

    Bölgede, 2013 ve 2015 yıllarında da benzer görüntüler ortaya çıkmıştı.

    Avustralya’da sel suları çekildi, örümcek ağları ortaya çıktı #2

    Avustralya’da sel suları çekildi, örümcek ağları ortaya çıktı #3

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