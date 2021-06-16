Avustralya’da sel suları çekildi, örümcek ağları ortaya çıktı

Yaşanan sel felaketinin ardından suların çekilmesi ile metrelerce uzunluktaki örümcek ağları ortaya çıktı.

Avustralya’nın Victoria eyaletinde geçen hafta yaşanan sel felaketinin ardından, Gippsland bölgesinde örümcek ağları ortaya çıktı.

Sel sularının çekilmesi ile fark edilen metrelerce uzunluğundaki ağlar çalıları, çimenler ve trafik levhalarını kapladı.

Örümceklerin sel sularından kurtulmak için yüksek zeminlere sığındıkları, bu nedenle kalın bir tabakanın ortaya çıktığı belirtildi.

RÜZGAR YÜKSEK YERLERE TAŞIDI

Uzmanlar tarafından ‘balonlama’ da verilen süreçte, örümceklerin rüzgara ince ağlar attıkları ifade edildi.

Bu sayede rüzgarın örümcekleri havaya daha yüksek yerlere taşıdığı belirtildi.

ÜLKE GÜNDEMİNE OTURDU

Ortaya çıkan manzarayı görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, ülke gündemine oturdu.

Avustralya’da sel suları çekildi, dev örümcek ağları ortaya çıktı VİDEO



BENZER GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTMIŞTI

Gippsland bölgesinde sık sık yağmur ve sel felaketleri ile gündeme geliyor.

Bölgede, 2013 ve 2015 yıllarında da benzer görüntüler ortaya çıkmıştı.