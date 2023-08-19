Avustralya'da yüksek hız tutkunlarına gözdağı: Otomobili paramparça ettiler Saatte 253 kilometre hıza ulaşan sürücünün otomobili, diğerleri için caydırıcı olması amacıyla parçalandı.

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ensonhaber.com

Avustralya'da polisin cezalandırma biçimi, yüksek hız tutkunlarının gündemine oturdu.

Aracıyla saatte 253 kilometre hız yapan bir sürücü, polis tarafından tespit edildi.

Güney Avustralya eyaletinde maksimum hızın saatte 110 kilometre olduğu bölgede yüksek hıza imza atan Tarelle Power Williams, 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yüksek hız yapan sürücünün aracını ezdiler

20 yaşındaki Williams, verilen cezanın ardından aracını teslim etmeye zorlanırken, söz konusu otomobil ezildi.

Eyalet polisi, geçen yıl tehlikeli araç kullanan 1500 kişinin arabasına el koyduklarını açıkladı.

Açıklamada, "Bu arabaların yaklaşık 3'te 2'si ezildi. 3'te 1'i de satıldı." bilgisi paylaşıldı.

"Geri zekalılar gibi davranmayı seçenler..."

Hurda metal için ezilen arabaların çoğuyla ilgili alınan kararın, söz konusu araçların yola çıkmaya elverişsiz olmaları nedeniyle verildiğine dikkat çekildi.

Aynı açıklamada, "Yollarımızda geri zekalılar gibi davranmayı seçenler, bunu etraflarında tonlarca tehlikeli kusurlu metal varken yapıyorlar." ifadeleri de kullanıldı.

Aşırı hız yapmayı düşünenlere hapis hatırlatması

Tehlikeli araç kullanmayı ve aşırı hız yapmayı düşünen Güney Avustralyalılara hapis cezası hatırlatması yapıldı.

Avustralya basınından 9news'un aktardığına göre, mahkeme, yüksek hızlarda araç kullananlar hakkında hapis konusunda adım atabileceğini halihazırda verdiği kararla gösterdi.