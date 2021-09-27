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    Avustralya'daki festivalde alçak uçuş gösterisi izleyenleri korkuttu

    Avustralya'daki festivalde alçak uçuş gösterisi izleyenleri korkuttu

    Avustralya'da her yıl düzenlenen Brisbane Nehir Ateşi Festivali'nde bu yıl kargo uçağı C-17'nin gökdelenler arasındaki geçişleri izleyenlere kısa süreli panik anlar yaşattı.
    • Haber Merkezi
    • 27.09.2021 - 05:03
    • Güncelleme : 27.09.2021 - 05:12
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    Avustralya'da düzenlenen Brisbane Nehir Ateşi Festivali, birçok eğlenceyi beraberinde getirirken, insanlara eğlence dolu anlar yaşatıyor. Kargo uçağı C-17, her yıl şehrin üzerinden alçak uçuşla insanları selamlarken bu defa görenlere kısa süreli korku dolu anlar yaşattı.

    GÖKDELENLERİN ARASINDA UÇTUĞU AN İNSANLARI KORKUTTU

    Londra merkezli Daily Mail gazetesindeki habere göre, uçağın 2021 Brisbane Festivali kapsamında deneme uçuşu yaptığı; şehrin içinden geçen nehrin 300 metre üstünde uçtuğu ve yetkililerin daha önce uçuş rotasını bildirmesine rağmen devasa uçağın binalar arasındaki geçişinin korku ve şaşkınlığa neden olduğu belirtildi.

    Avustralya daki festivalde alçak uçuş gösterisi izleyenleri korkuttu #1

    11 EYLÜL TERÖR SALDIRISINI HATIRLATTI

    NBC’nin CEO’su Mike Sington da dahil olmak üzere birçok kişi o anları kayıt altına aldı. Kamuoyunda uçuş, “11 Eylül terör saldırılarını canlandırdı” şeklinde yorumlandı.

    Avustralya daki festivalde alçak uçuş gösterisi izleyenleri korkuttu #2

    ABD'Lİ PİLOT OLAYA 'ÇILGINLIK' DEDİ

    ABD Hava Kuvvetleri'nde görev yapan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir pilot verdiği demeçte, ABD yönetiminin bu tür eğitimlere asla izin vermeyeceğini vurgulayarak, olayla ilgili yayınlanan videoları ‘çılgınlık’ olarak nitelendirdi.

    Pilot ayrıca, uçakların bu şekilde uçmasının yüksek risk taşıdığını ve binalardan birine çarpmasının mümkün olduğunu da belirtti.

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