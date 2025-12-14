Avustralya'daki silahlı saldırganı etkisiz hale getiren sivil saniye saniye kamerada

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Avustralya'nın Sidney kentinde dehşet dolu olay...

Avustralya'nın Sydney kentindeki Bondi Plajı'na silahlı saldırı düzenlendi.

12 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olayda 12 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken yaralıların bulunduğu bilgisi eklendi.

Avustralya polisi tarafından yapılan açıklamada, 2 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

POLİS 'TERÖR SALDIRISI' DEDİ

Yeni Güney Galler Eyaleti Polis Komiseri Mal Lanyon tarafından yapılan açıklamad, eylem 'terör saldırısı' olarak nitelendirildi.

Lanyon, "Saldırıyı terör saldırısı olarak nitelendirdik. 12 ölü, 27 yaralı var. Üçüncü bir saldırgan varsa saldırıya engel olacağız." dedi.

SALDIRI ANLARI KAMERADA

Öte yandan saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Bondi Plajı'nda kaydedilen görüntülerde, bir sivilin saldırganlardan birine müdahale etmeye çalıştığı görüldü.

BOĞUŞUP YERE İNDİRDİ

Görüntülerde saldırgana arkadan müdahale eden sivilin, kısa bir boğuşma sonrasında saldırganın uzun namlulu silahını ele geçirdiği görülüyor.