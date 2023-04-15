Avustralyalı Lucas Helmke'den dünya rekoru: 1 saatte 3 bin 206 şınav çekti Oğluna ilham vermek isteyen Helmke, çektiği şınav sayısıyla Guinnes Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı.

AA

Avustralya'da yaşayan muhasebeci Lucas Helmke, bir dünya rekoruna imza attı.

Brisbane sakini 33 yaşındaki Helmke, geçen yıl kırılan rekoru tazeledi.

3 bin 206 şınav çekti

Yerel bir spor salonunda rekora hazırlanan Helmke, 1 saatte 3 bin 206 şınav çekerek bir ilki başardı.

Guinnes Rekorlar Kitabı'na giren Helmke, 1 yaşındaki oğluna "hiçbir şeyin imkansız olmadığını" göstererek ilham vermek istediğini belirtti.

Hazırlık 2-3 yılını aldı

Rekora hazırlanmasının iki ila üç yılını aldığını söyleyen Helmke, sertifikasını Facebook hesabından yayınlayarak "Bu (rekor), nihayet geldi." dedi.

Resmi dünya rekorunun standartlarını karşılamak için her şınavın kusursuz olması gerekiyordu.

2022 yılında kırılan rekoru geçti

Helmke, çektiği 34 şınav standartlar uymamasına rağmen önceki rekorları da aştı.

Önceki rekor, Nisan 2022'de 3 bin 182 şınavla Daniel Scali tarafından kırılmıştı.