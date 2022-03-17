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    Avusturalya'da Japon Ensefalit Virüsü vakası artarken 2 kişi öldü

    Sivrisinek ısırığı ile bulaşan JEV, Avusturalya'nın eyaletlerinde toplam 19 vakaya ulaşırken, 2 kişinin kurtarılamadığı bildirildi.
    • DHA
    • 17.03.2022 - 13:23
    • Güncelleme : 17.03.2022 - 13:28
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    Avusturalya'da Japon Ensefalit Virüsü vakası artarken 2 kişi öldü

    Avustralya Sağlık Bakanlığı bugün itibariyle ülkede sivrisinekle bulaşan Japon Ensefalit Virüsü'nün (JEV) giderek arttığını bildirdi.

    Bakanlığın yaptığı açıklamada, New South Wales eyaletinde 7, Queensland eyaletinde 1, Güney Avustralya eyaletinde 4 ve Victoria eyaletinde 7 kişi olmak üzere ülke genelinde toplamda 19 kişinin sivrisinek ısırmasıyla bulaşan Japon Ensefalit Virüsü (JEV) sebebiyle hastalandığını belirtti.

    2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Ülke genelinde virüse bağlı hastalıktan hayatını kaybedenlerin sayısının şimdilik 2 kişi olduğu kaydedildi.

    İNSANDAN İNSANA BULAŞMIYOR

    JEV'in ülkede yaşanan sel felaketlerinden kaynaklı sivrisinek ısırmasıyla bulaştığı ve insandan insana bulaşmadığı açıklandı.

    Avustralya'nın Baş Tabip Vekili Dr Sonya Bennett, 4 Mart tarihinde artan vakaların görülmesiyle ‘Ulusal Öneme Sahip Bulaşıcı Hastalık Olayı’ ilan etti.

    ÜLKE GENELİNDE MÜDAHALE

    Dr. Bennett, JEV’in hem insanlarda hem de hayvanlarda ulusal olarak bildirilmesi zorunlu bir hastalığa neden olduğunu belirterek ülke genelinde bir müdahalenin gerekli olduğunu ifade etti.

    Sağlık Bakanlığı JEV’in hayvanlarda görüldüğünü ancak insanlara bulaştırmadığını açıkladı.

    Japon Ensefalit Virüsü (JEV) nedir


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