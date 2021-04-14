Avusturalya'da marul poşetinden yılan çıktı

Bir çift, süpermarket alışverişi sonrası eve dönmeleriyle birlikte aldıkları paket marulun içinde zehirli bir yılan buldu.

Avustralya'nın Sidney kentinde yaşayan Alexander White ve partneri Amelie Neate, süpermarket alışverişinden döndü.

Çift, aldığı ikili marul paketinde bulunan gelişimini tamamlamamış beyaz kafalı bir yılan gördü.

SOLUCAN SANDI

Yılanın nadir görülen 'Hoplocephalus bitorquatus' olduğu belirtilirken White, "Kafasını hareket ettiriyor ve küçük dilini oynatıyordu. Dilini görünce büyük bir solucan olmadığını fark ettim. Dürüst olmak gerekirse büyük bir solucan olsa daha rahat hissederdim." dedi.

ZEHİRLİ UYARISI YAPILDI

Çift, 20 santimetre uzunluğundaki sürüngeni poşetlerini boşaltırken fark etti ve vahşi yaşam kurtarma hizmetlerini aradı. Yetkililer, yılanın zehirli bir tür olabileceği konusunda uyardı.

NEREDEN GELDİĞİ ARAŞTIRILIYOR

İlerleyen saatlerde eve gelen yetkililer yılanı güvenli bir şekilde korumaya aldı. Yetkililerin yılanın nereden geldiğini tespit etmek için çalıştığı belirtildi.