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    Avusturalya'da marul poşetinden yılan çıktı

    Bir çift, süpermarket alışverişi sonrası eve dönmeleriyle birlikte aldıkları paket marulun içinde zehirli bir yılan buldu.
    • Haber Merkezi
    • 14.04.2021 - 16:36
    • Güncelleme : 14.04.2021 - 16:44
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    Avusturalya'da marul poşetinden yılan çıktı

    Avustralya'nın Sidney kentinde yaşayan Alexander White ve partneri Amelie Neate, süpermarket alışverişinden döndü.

    Çift, aldığı ikili marul paketinde bulunan gelişimini tamamlamamış beyaz kafalı bir yılan gördü.

    SOLUCAN SANDI

    Yılanın nadir görülen 'Hoplocephalus bitorquatus' olduğu belirtilirken White, "Kafasını hareket ettiriyor ve küçük dilini oynatıyordu. Dilini görünce büyük bir solucan olmadığını fark ettim. Dürüst olmak gerekirse büyük bir solucan olsa daha rahat hissederdim." dedi.

    Avusturalya da marul poşetinden yılan çıktı #1

    ZEHİRLİ UYARISI YAPILDI

    Çift, 20 santimetre uzunluğundaki sürüngeni poşetlerini boşaltırken fark etti ve vahşi yaşam kurtarma hizmetlerini aradı. Yetkililer, yılanın zehirli bir tür olabileceği konusunda uyardı.

    NEREDEN GELDİĞİ ARAŞTIRILIYOR

    İlerleyen saatlerde eve gelen yetkililer yılanı güvenli bir şekilde korumaya aldı. Yetkililerin yılanın nereden geldiğini tespit etmek için çalıştığı belirtildi.

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