Avusturya, Afgan mültecilerin Türkiye'de kalmasını istiyor

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Afganların homofobik olduğu gerekçesiyle ülkelerine gelmemesini istedi.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Afganistan'dan başlayan göç dalgası hakkında açıklamalarda bulundu.

Almanya'nın en çok okunan gazetelerinden biri olan Bild'e konuşan Sebastian Kurz, Afgan göçmenlerin Avusturya, Almanya ve İsveç gibi ülkeler yerine Türkiye'ye gitmesi gerektiğini söyledi.

AFGANLAR HOMOFOBİK

Avusturya Başbakanı Kurz, Afgan göçmenlerin homofobik olduğunu belirtti ve bu yüzden Avusturya'nın Afgan göçmenlere uygun olmadığını sözlerine ekledi.

Sebastian Kurz, şöyle konuştu: "Afganlar suç oranlarını artırıyorlar ve homofobikler. Bunları ülkemize ithal etmek istemiyoruz. Eğer insanlar kaçmak zorundalarsa, herkesin Avusturya, Almanya ya da İsveç'e gelmesindense, Türkiye gibi komşu ülkeleri ya da Afganistan'ın güvenli bölgelerini kesinlikle daha doğru yer olarak görüyorum"