Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz: Türkiye’de insan hakları vahim durumda

AB Komisyonu Başkanı ile görüşme gerçekleştiren Kurz, Türkiye'ye ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurz, insan haklarının vahim durumda olduğunu ve göz yumulmaması gerektiğini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) zirvesi öncesi Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Avrupa Komisyonu Başkanı Usrsula von der Leyen’i ağırladı.

Türkiye’ye karşı muhalif duruşu ile bilinen ve Türkiye aleyhine yaptığı açıklamalar ile tanınan Kurz, Türkiye ile Gümrük Birliği ve sığınmacı anlaşmalarının güncellenmesinin ele alınacağı AB zirvesi öncesinde de alışılmış olanı yaptı.

Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesi meselesinin gündemde olduğu dönemde Kurz, Türkiye'yi eleştirdi.

Ayrıca, Moskova’ya yönelik açıklamalar yaptı.

SIĞINMACILARIN KOMŞU ÜLKELERDE KALMASINI İSTEDİ

Türkiye hakkındaki açıklamalarında Kurz, insan haklarının vahim durumda olduğunu belirtti.

Buna göz yumulmaması gerektiğini ifade etti.

Sığınmacılare ev sahipliği yapan ülkelerin desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Sebastian Kurz, sığınmacıların Avrupa’ya girişinin engellenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kurz, sığınmacıların komşu ülkelerde kalmasını istediklerini belirtti.

“MEMNUNİYET İLE KARŞILIYORUM”

Rusya ile diyaloğa yönelik eğilimden oldukça memnun olduğunu ifade ederek, “Almanya ile Fransa'nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir AB zirvesi düzenleme önerisini memnuniyetle karşılıyorum.” sözlerini kaydetti.

“ABD’DEN DAHA YAKINIZ”

Kurz, Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilime yönelik, “Coğrafi olarak biz Rusya'ya ABD'den daha yakınız. Ukrayna gibi meseleler bizi ABD'den çok daha fazla etkiliyor.” ifadelerini kullandı.