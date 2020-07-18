Avusturya Özgürlük Partisi Ayasofya paylaşımı yaptı

Ayasofya'nın statüsünün değiştirilerek cami olmasının ardından, Avusturya Özgürlük Partisi sosyal medyada afiş hazırladı.

Ayasofya'nın statüsünün değiştirilerek cami olmasından sonra birçok ülkeden ve politikacılardan yorum gecikmedi.

Bu sefer Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Başkan Yardımcısı Dominik Nepp, sosyal medyadan Ayasofya ile ilgili paylaşım yaptı.

"STEPHEN KATEDRALİ DE 10 YIL SONRA AYNI AKIBETİ YAŞAMAMALI"

Yapılan paylaşımda, “Radikal İslamcılığa karşı mücadele kararlı eylem gerektirir. Tıpkı Hristiyan Ayasofya'nın bugün cami haline gelmesi gibi, Aziz Stephen Katedrali de 10 yıl sonra aynı akibeti yaşamamalı” notuyla bir afiş yayınladı.

YÜZDE 15'İ GEÇEMİYOR

Ayrıca Dominik Nepp'in diğer sosyal medya paylaşımlarında da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ayasofya ile alakalı birçok paylaşım olduğu göze çarpıyor.

Nepp'in ve partisinin bu paylaşımları yıllardır yaptığı ortaya çıktı. Ülkede İslamofobi'yi tetikleyen bu paylaşımlar sonucunda, yalnızca yüzde 15 oy alabiliyor.