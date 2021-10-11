Avusturya'da Alexander Schallenberg, başbakanlık görevini devraldı

Hakkında çıkan iddiaların ardından başbakanlığı bırakmak zorunda kalan Kurz'un yerine gelen isim yemin etti. Avusturya'nın yeni dışişleri bakanı ise Türkiye doğumlu Linhart oldu.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, "rüşvet, yolsuzluk ve güveni kötüye kullanma" suçlamalarıyla hakkında soruşturma başlatılması sonrası görevinden ayrıldı.

Kurz'un koalisyon ortağı Yeşiller Partisi’nin bu şartlarda koalisyonu sürdürmek istememesi, istifa kararını tetikledi.

KURZ'UN YERİNE SCHALLENBERG

İstifanın ardından başbakanlık görevini, Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg devraldı. Schallenberg'den boşalan koltuğa ise Avusturya'nın Paris Büyükelçisi Michael Linhart getirildi.

YENİ DIŞİŞLERİ BAKANI TÜRKİYE DOĞUMLU

Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen tarafından atanan yeni Başbakan Schallenberg ve Türkiye doğumlu yeni Dışişleri Bakanı Linhart, Cumhurbaşkanlığı'ndaki törende yemin etti.

Avusturya'nın yeni Başbakanı Alexander Schallenberg, göreve başladı ViDEO

ANKARA'DA DÜNYAYA GELDİ

Dışişleri Bakanlığı'na getirilen ve bu bakanlıkta daha önce de çeşitli görevlerde bulunan Linhart, 1958 Ankara doğumlu.

Linhart'ın babası, o dönemde Ankara'daki Avusturya Büyükelçiliği'nde diplomat olarak görev yapıyordu.

PARİS BÜYÜKELÇİLİĞİ YAPTI

Avusturya'nın yeni dışişleri bakanı, daha önce Paris Büyükelçisi olarak hizmet veriyordu.

Bu atamalarla, uzun yıllar Dışişleri Bakanlığı'nda üst düzey görevler üstlenmiş iki diplomat, ülkenin yönetim merkezindeki iki kritik noktaya gelmiş oldu.



(Michael Linhart)

"YENİ HÜKÜMETE BÜYÜK SORUMLULUK DÜŞÜYOR"

Van der Bellen, törende yaptığı konuşmada söz konusu atamaların ardından beklentinin koalisyon hükümetinin çalışmalarına odaklanması yönünde olduğunu ifade ederek, yeniden şekillendirilen hükümete, halkın siyasete güvenini tesis etmek için büyük sorumluluk düştüğünü dile getirdi.

Bu güvenin sözde kalmaması, yapılacak çalışmalarla sağlanması gerektiğini vurgulayan Van der Bellen, koalisyonda güvenin sağlamlaştırılmasının önemine dikkat çekti.

SCHALLENBERG: KURZ İLE ÇOK YAKIN ÇALIŞACAĞIM

Göreve başlayan Başbakan Schallenberg, düzenlediği basın toplantısında, beklemediği bir görevi üstlendiğini ve büyük sorumluluk altında olduğunu ifade etti.

Kurz’a yönelik suçlamaların yanlış olduğunu, günün sonunda gerçeklerin ortaya çıkacağını ileri süren Schallenberg, "Şunu en başta açıkça belirtmek isterim ki son iki genel seçimi kazanmış ve parlamentonun en büyük partisi ÖVP’nin Genel Başkanı Sebastian Kurz ile tabii ki çok yakın çalışacağım. Bunun aksi demokratik açıdan absürt olur." dedi.

KOALİSYON MESAJI: KARŞILIKLI SAYGI VE GÜVENE İHTİYAÇ VAR

Schallenberg, koalisyon hükümetinin çalışmalarının başarıya ulaşabilmesi için karşılıklı saygı ve güvene ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Son günlerde yaşananların karşılıklı saygı açısından iyi bir örnek teşkil etmediğini dile getiren Schallenberg, yalnız iyi zamanlarda değil zor zamanlarda da karşılıklı saygıya ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.

Schallenberg, Yeşiller Partisi lideri ve Başbakan Yardımcısı Werner Kogler ile adım adım koalisyon hükümetinin programını uygulamak için çalışacaklarını, Avusturya’ya hizmet etmek için elinden gelenin en iyisi yapacağını sözlerine ekledi.

"GÖLGE BAŞBAKAN KURZ"

Ana muhalefet Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) Genel Başkanı Pamela-Rendi Wagner, Kurz’un istifasının bir anlam ifade etmediğini, parti genel başkanı konumunda "gölge başbakan" olmayı sürdüreceğini söyledi.

Yeni Avusturya Partisi (NEOS) Genel Başkanı Beate Meinl-Reisinger de Kurz’un istifa kararının gecikmiş bir adım olduğunu belirterek, parti başkanı olarak hala iplerin eski başbakanın elinde bulunduğunu, sahne arkasından iktidarı yönetmeye çalışacağını ileri sürdü.

KURZ HAKKINDA SORUŞTURMA

Savcılık; rüşvet, yolsuzluk ve güveni kötüye kullanma suçlamalarıyla Başbakan Kurz hakkında soruşturma başlatmıştı.

Savcılık, ülkede 2016-18 döneminde Kurz ve partisinden bazı isimlerin Maliye Bakanlığı'nın bütçesini kullanarak bir gazete ve düşünce kuruluşuna para aktardığı iddiasını soruşturuyor.

"PARTİSİ LEHİNE KAMUOYU YOKLAMALARI MANİPÜLE EDİLDİ" İDDİASI

Söz konusu basın organları marifetiyle Kurz ve partisi lehine kamuoyu yoklamalarının sonuçlarının manipüle edildiği iddiası da soruşturma kapsamında yer alıyor.

Söz konusu soruşturma nedeniyle 6 Ekim Çarşamba günü, emniyet güçleri, Başbakanlık başta olmak üzere Kurz'un başında bulunduğu ÖVP genel merkezi ve Maliye Bakanlığı'nda aramalar yapmıştı.