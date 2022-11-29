Petrol
83.39
-0.38%
Euro
19.2626
0.02%
Dolar
18.625
0.00%
Altın
1.042
0.02%
Borsa
4923
0.00%
Bitcoin
309.299
-1.95%
BTXN Coin
5.72
-2.22%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Bulutlu 11 C

    Avusturya’da demir yolu işçileri greve gitti

    Avusturya’da yaklaşık 50 bin demir yolu çalışanı, toplu iş sözleşmesi kapsamında istedikleri oranda maaş artışı alamadıkları gerekçesiyle ülke genelinde bir günlük "uyarı grevine" gitti.
    • 29.11.2022 - 00:16
    • Güncelleme : 29.11.2022 - 00:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Avusturya’da demir yolu işçileri greve gitti

    Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında yaşanan hayat pahalılığı nedeniyle ülkede birçok sektörde maaşların yeniden düzenlenmesi için toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sürerken dün demir yolu çalışanları ve işverenler arasında maaş artışı hususunda yaşanan anlaşmazlık sebebiyle bir günlük grev kararı alındı.

    Trten seferleri durdu, mağduriyetler yaşandı

    AA'nın aktardığına göre; gece başlayan grev kapsamında Avusturya genelinde ulusal, bölgesel ve uluslararası tren trafiğine bir günlük ara verildi.

    Başkent Viyana’daki Merkez ve Westbahnhof tren istasyonlarında grev ciddi anlamda hissedilirken özellikle farklı ülkelerden gelen yabancılar mağduriyet yaşadı.

    Avusturya’da demir yolu işçileri greve gitti #1

    Sendika da ticaret odası da geri adım atmıyor

    Çalışanları temsil eden VIDA Sendikası, işçilerin maaşlarının aylık 400 euro artırılmasını talep ederken işverenler adına görüşmeye katılan Avusturya Ticaret Odası ise bu artışı yüksek bularak başından itibaren direttiği 200 euro zam ve bir kereliğe mahsus 1000 euro prim önerisinden taviz vermiyor.

    VIDA Sendikası temsilcileri, ülkede yüzde 11 seviyesine ulaşan enflasyon karşısında işverenlerin teklif ettiği artışın yetersiz olduğunu, bu nedenle greve gidildiği açıklamasında bulundu.

    Ticaret Odası temsilcileri ise sendikanın gerçek dışı bir talepte bulunduğunu, grevin birkaç saatle sınırlı kalmasının anlaşılır olabileceğini ancak 24 saatin çok uzun bir süre olduğunu belirterek, bu nedenle eylemi "sorumsuzca" diye nitelendirdi.

    Bu arada ülkede farklı sektörlerde de grev kararı alınması bekleniyor. Özellikle mağaza ve market gibi iş yerlerinde çalışan satış elemanlarının hafta sonu greve gitmesi öngörülüyor.


    Google Chrome'da kritik güvenlik açığı keşfedildi
    Teknoloji

    Google Chrome'da kritik güvenlik açığı keşfedildi

    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at
    Advertorial

    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at

    Bülent Ersoy, terziyi hastanelik etti
    Magazin

    Bülent Ersoy, terziyi hastanelik etti

    Görüş Bildir