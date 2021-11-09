Avusturya'da genelev, koronavirüs aşısı merkezine dönüştürüldü

Genelev, salgın nedeniyle müşteri sayısında azalma yaşadığını belirtti. Sayının artması için kampanya yapılması kararlaştırılırken, geneleve ilk giden bir Türk oldu.

Koronavirüs salgınına karşı aşılamanın sürdüğü Avusturya'da, ilginç bir kampanyaya imza atıldı.

Viyana kentinde bir genelev, müşterilerine koronavirüs aşısı yapmaya başladı.

Düşük aşılama oranları nedeniyle müşteri sayısındaki azalmanın ardından gelirini artırmaya çalışan genelev, aşı yaptıranlara 30 dakikalık ücretsiz sauna imkanı sunmaya karar verdi. Sauna hizmeti, normal şartlarda 40 euroya sunuluyor.

Şimdiye kadar yaklaşık nüfusun yüzde 65'inin aşılandığı ülkede, aşılanmamış kişilerin eğlence mekanlarına girmesini yasaklayan yeni kurallar getirilmiş durumda.

"GELİRLERİMİZ DÜŞTÜ, ARTMASINI UMUYORUZ"

Genelevden yapılan açıklamada, kampanyanın 1 Kasım'da başladığı belirtildi. "Pandemi nedeniyle müşterilerde yüzde 50 düşüş kaydettik. Bu girişimle müşteri sayısının tekrar artmasını umuyoruz." denildi.

AVUSTURYA'DA AŞI TEŞVİĞİ

Söz konusu karar, Avusturyalı yetkililerin dün aşısız insanlar için yeni kurallar uygulamak için polis kontrollerini artıracaklarına dair duyurunun ardından geldi.

Hükümet, aşısızları aşı yaptırmaya teşvik etmek için dört haftalık bir geçiş dönemi öngörüyor.

İLK GİDEN BİR TÜRK OLDU

Öte yandan aşı kampanyasının ardından geneleve ilk giden, 30 yaşındaki Erhan isimli kişi oldu.

Karar için "harika" diyen Erhan, "Aksi halde dürüst olmak gerekirse aşı olmazdım." diye konuştu.

KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

Bu süre zarfında, bir doz aşı yaptırmış ve PCR testi negatif olan herkesin etkinliklere katılmasına ve belirlenen etkinliklere katılmasına izin verilecek.

Worldometers internet sitesinin verilerine göre, Avusturya'da koronavirüs kaynaklı 899 bin 777 vaka ve 11 bin 554 ölüm kayıtlara geçti.