Avusturya'da iklim aktivistleri, ressam Gustav Klimt'in Leopold Müzesi'ndeki “Ölüm ve Yaşam” tablosuna siyah boya döktü.

İklim aktivistleri dünyanın farklı noktaların isteklerini dile getirmek için farklı yöntemler deniyor.

Sanat eserlerine zarar veren aktivistler bunun yanı sıra yol tabelalarının üzerine çıkarak ses getirmeye çalıştı.

Avusturya'da dikkat çekmek isteyen grup yeni bir saldırı daha gerçekleştirdi.

"Ölüm ve Yaşam" tablosunu siyah boya atıldı

"Last Generation Avusturya" destekçisi iklim aktivistleri, ressam Gustav Klimt'in Viyana'da bulunan Leopold Müzesi'ndeki 1915 tarihli "Ölüm ve Yaşam" tablosunu hedef aldı.

Tablo camla kaplı

Aktivistlerden biri tabloya siyah boya fırlattı, diğeri elini tabloya yapıştırdı. Boyayı atan aktiviste müze görevlisi müdahale ederken, tablonun önünde cam olduğu belirtildi.

"Yeni sondajlar insanlık için ölüm cezasıdır"

Gruptan yapılan açıklamada, "Petrol ve gaz için yeni sondajlar, insanlık için ölüm cezasıdır." denildi.

Sanat eseri zarar görmedi

İHA'nın haberine göre, müze yetkilisi Hans-Peter Wipplinger ise sanat eserinin zarar görmediğini belirtti.

Avusturya'da iklim aktivistleri ressam Klimt'in tablosuna siyah boya attı VİDEO