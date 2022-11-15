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    Avusturya'da iklim aktivistleri ressam Klimt'in tablosuna siyah boya attı

    Avusturya'da iklim aktivistleri, ressam Gustav Klimt'in Leopold Müzesi'ndeki “Ölüm ve Yaşam” tablosuna siyah boya döktü.
    • 15.11.2022 - 18:14
    • Güncelleme : 15.11.2022 - 18:24
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    Avusturya'da iklim aktivistleri ressam Klimt'in tablosuna siyah boya attı

    İklim aktivistleri dünyanın farklı noktaların isteklerini dile getirmek için farklı yöntemler deniyor.

    Sanat eserlerine zarar veren aktivistler bunun yanı sıra yol tabelalarının üzerine çıkarak ses getirmeye çalıştı.

    Avusturya'da dikkat çekmek isteyen grup yeni bir saldırı daha gerçekleştirdi.

    "Ölüm ve Yaşam" tablosunu siyah boya atıldı

    "Last Generation Avusturya" destekçisi iklim aktivistleri, ressam Gustav Klimt'in Viyana'da bulunan Leopold Müzesi'ndeki 1915 tarihli "Ölüm ve Yaşam" tablosunu hedef aldı.

    Tablo camla kaplı

    Aktivistlerden biri tabloya siyah boya fırlattı, diğeri elini tabloya yapıştırdı. Boyayı atan aktiviste müze görevlisi müdahale ederken, tablonun önünde cam olduğu belirtildi.

    "Yeni sondajlar insanlık için ölüm cezasıdır"

    Gruptan yapılan açıklamada, "Petrol ve gaz için yeni sondajlar, insanlık için ölüm cezasıdır." denildi.

    Sanat eseri zarar görmedi

    İHA'nın haberine göre, müze yetkilisi Hans-Peter Wipplinger ise sanat eserinin zarar görmediğini belirtti.

    Avusturya'da iklim aktivistleri ressam Klimt'in tablosuna siyah boya attı VİDEO

    Avusturya da iklim aktivistleri ressam Klimt in tablosuna siyah boya attı #1

    Avusturya da iklim aktivistleri ressam Klimt in tablosuna siyah boya attı #2

    Avusturya da iklim aktivistleri ressam Klimt in tablosuna siyah boya attı #3


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