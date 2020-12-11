Avusturya'da ilkokullardaki başörtüsü yasağında yeni gelişme

Avusturya Anayasa Mahkemesi, ilkokullarda uygulanan başörtüsü yasağının anayasaya aykırı olduğuna hükmetti.

AB ülkelerindeki başörtüsüne yönelik yasaklar mahkemelerden dönmeye devam ediyor.

Avusturya Anayasa Mahkemesi, ilkokullarda uygulanan başörtüsü yasağının anayasaya aykırı olduğuna hükmetti.

Daha önce de İsveç'in Skone bölgesindeki Skurup ilçesinde belediyenin getirdiği okullarda başörtü yasağı mahkeme tarafından kaldırılmıştı.

NE OLMUŞTU?

Avusturya İslam Cemaati (İGGÖ) aşırı sağcı hükümet tarafından geçen yıl yürürlüğe konulan ve başörtüsünü ilkokullarda yasaklayan yasanın iptali için, Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

İGGÖ Başkanı Ümit Vural başörtüsünün Müslüman kadınlara ait dini bir pratik olduğunun dünya genelinde herkes tarafından bilindiğine dikkati çekmiş, İslam Cemaati olarak kadınların baskıyla örtünmelerine de kesin bir şekilde karşı olduklarını vurgulamıştı.

Vural, dönemin iktidarı ve eğitim bakanının uyum, eğitim kurumlarının sekülerliği ve cinsiyet eşitliği gibi gerekçelerle yasağı yürürlüğe soktuğunu, ancak aynı gerekçeler doğrultusunda ilkokullarda herhangi bir dine ait sembol ya da kılık kıyafetin yasaklanmadığını, yalnız başörtüsünün hedef alınarak, eşitlik ilkesine aykırı bir tutum sergilendiğinin altını çizmişti.