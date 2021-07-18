Euro
10.1037
-0.32%
Dolar
8.5173
-0.55%
Altın
496.32
-1.54%
Borsa
1.363
-0.29%
Bitcoin
273.277
0.46%
EXEN Coin
23.44
3.67%
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C

    Avusturya'da sel felaketi

    Sağanak yağışın seli beraberinde getirdiği ülkede afet riski seviyesi turuncuya çıkartıldı.
    • AA
    • 18.07.2021 - 09:10
    • Güncelleme : 18.07.2021 - 09:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Avusturya'da sel felaketi

    Batı Avrupa'yı etkisi altına alan şiddetli yağış, Avusturya'da da etkisini gösterdi.

    Almanya sınırında yer alan Salzburg eyaletine bağlı Hallein başta olmak üzere Mittersill, Saalfelden, Thalgau gibi kasabalarda etkili olan yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

    SAĞANAK YAĞIŞ SELE YOL AÇTI

    Hallein Belediye Başkanı Alexander Stangassinger, sağanak yağışın sele yol açtığı kasabada vatandaşların evlerin kiler, bodrum ve mahzenlerine inmemeleri uyarısında bulundu.

    Stangassinger, selden birçok yerleşim yerinin etkilendiğini, tehlikeli bölgelerde bulunan vatandaşların helikopterlerle kurtarılması gerektiğini söyledi.

    Avusturya'da sel felaketi ViDEO

    RİSK SEVİYESİ TURUNCUDA

    Afet riski seviyesinin turuncuya çıkartıldığı bölgede, sel baskınları nedeniyle can kaybı ya da yaralanma olmadı.

    Başbakan Sebastian Kurz da Twitter’dan yaptığı açıklamada, yoğun yağış ve kötü hava koşullarının ülkenin bazı bölgelerinde ciddi hasara yol açtığını, su baskınları ve selden etkilenenlere gerekli yardımların yapılacağını kaydetti.

    Avusturya da sel felaketi #1

    Avusturya da sel felaketi #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir