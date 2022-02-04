Avusturya'da terör örgütü yandaşları, Türklere ait camiye saldırdı

PKK yandaşları, Ebubekir Camii'nin duvarına terör örgütünün propagandasını içeren yazılar yazdı. Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ceyhun, olaya ilişkin açıklama yaptı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da camiler, terör örgütü PKK yandaşlarının saldırısına hedef olmaya devam ediyor.

Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği (ATİB) Merkez Camisi'nin ardından 16'ncı bölgede bulunan bir başka camiye daha saldırıldı.

CAMİNİN DUVARINA YAZILAR YAZILDI

ATİB'in merkez binasının giriş katındaki camları kırarak fiziki zarar veren terör yandaşları, 16. bölgedeki Ebubekir Camii'nin geçici ibadethanesinin dış duvarına da terör örgütünün propagandasını içeren yazılar yazdı.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Regaip Kandili'nin kutlandığı bir gecede iki camiye yönelik düzenlenen saldırılara ilişkin açıklama yapmak zorunda kalmaktan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

"BEKLENTİMİZ, HIZLA YAKALANIP ADALETE TESLİM EDİLMELERİ"

Ceyhun, "İbadethanelere saldıracak kadar 'alçalan' saldırganların video görüntüleri yetkililere verildi. Beklentimiz, hızla yakalanıp adalete teslim edilmeleri. Vatandaşlarımız merak etmesinler, yetkililer ile temas halinde, gerektiğinde iş birliği yaparak gereken adımları atmaktayız." diye konuştu.

"HER TÜRLÜ İŞ BİRLİĞİNE HAZIRIZ"

Avusturya'da toplumun huzurunu bozmaya yönelik bu tür saldırılara karşı yetkili makamlarla her türlü iş birliğini yapmaya hazır olduklarını kaydeden Ceyhun, olayların takipçisi olacaklarını aktardı.

AVUSTURYALI YETKİLİLERDEN SALDIRILARA KINAMA

Bu arada, Entegrasyon Bakanı Susanne Raab ve çeşitli siyasi parti temsilcilerinden, saldırılara ilişkin kınama mesajları paylaşıldı. Raab, saldırının en şiddetli şekilde kınanması gerektiğini belirterek, ibadet özgürlüğünün önemine işaret etti.

İktidardaki Yeşiller Partisi Entegrasyon Sözcüsü Faika El-Negashi de ATİB'e yönelik saldırıyı sert bir şekilde kınadığını belirterek, saldırının ibadet özgürlüğünün yanı sıra demokrasiye yapıldığını vurguladı.