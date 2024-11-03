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Haber Merkezi

Sosyal medya çılgınlığı can aldı...

Avusturya'da TikTok için bir video çekmek isteyen 4 genç, hareket halindeki trenin çatısına tırmandı ve yaklaşık 50 km/saat hızla bir köprüye çarptı.

TİKTOK VİDEOSU CANA MAL OLDU

Trenin üstünde ilerlerken köprüye çarpan 2 kişiden biri olan 17 yaşındaki genç hastaneye kaldırılmasının ardından 3 gün sonra hayatını kaybetti.

18 yaşındaki diğer genç ise kafa travması nedeniyle hastanede tedavi altına alındı. Bilincini kaybeden gencin hayati tehlikesi devam ediyor.

Diğer iki erkek çocuk (13, 16) tren çatısındaki yolculuktan yaralanmadan kurtuldu.

O ANLAR BÖYLE KAYDEDİLDİ

Öte yandan korkunç kazaya rağmen video kısa bir süre sonra internette yayınlandı.

Videoda Viyana'daki trenin çatısındaki dört genç adam gözüküyor.

Videoda ikisi trenin çatısı üzerinde yatıyor, diğer ikisi ise onları videoya çekiyor.

Daha sonra ayağa kalkıyorlar, kameraya poz veriyorlar ve sırtları dönük durduğu için trenin yaya köprüsünün altından geçtiğini fark edemeyerek çarpıyorlar.