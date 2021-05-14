Başbakanlık binasına çekilen bayrak ile İsrail’e açıktan destek verildi. İsrail bayrağının, AB ve Avusturya bayraklarının yanına çekildiği görüldü.

İsrail önce Kudüs’te ardından da Gazze’de hedef aldığı sivillere yönelik saldırılarında, yerleşim yerlerini enkaza çevirerek binlerce kişinin evsiz kalmasına ve 830 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Filistinlilere yönelik devam eden kanlı saldırılarda 31’i çocuk 119 şehit verilmesine rağmen, Avusturya'dan İsrail’e açıktan destek geldi.

Başbakanlık binasına İsrail bayrağı çekildi.

FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

İslam ve Türkiye karşıtlığı ile de sık sık gündeme gelen Başbakan Sebastian Kurz, Twitter hesabı üzerinden Başbakanlık binasının fotoğrafını paylaştı.

“BİRLİKTE İSRAİL’İN YANINDAYIZ”

Fotoğrafta, bayrağın Avrupa Birliği (AB) ve Avusturya bayrağının yanına çekildiği görüldü.

Kurz, paylaşımına, “Bugün bir dayanışma işareti olarak kullanılan İsrail bayrağı, Başbakanlık binasının çatısına çekildi. İsrail'e yönelik terörist saldırılar en güçlü şekilde kınanacak! Birlikte İsrail'in yanındayız.” notunu düştü.