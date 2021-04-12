Oruç tutan herkese hayranlık duyduğunu belirten Papaz Rupprecht, "Mübarek oruç bizi yenilemek istiyor" dedi.

Avusturya’daki Katolik Papaz Martin Rupprecht, İslam dünyasının Ramazan ayını yayınladığı Türkçe mesajla kutladı.

Başkent Viyana’daki Hildegard Burjan Kilisesi'nde görevli Papaz Martin Rupprecht, yayınladığı videolu mesajda, “Sevgili Müslüman dostlarım, Ramazan ayınız yarın başlıyor. Ramazan, ayların Sultanıdır. Haklı olarak, çünkü yılın geri kalanı bu günlerin ruhu ile şekillenir." dedi.

"ORUÇ TUTANLARA HAYRANLIK DUYUYORUM"

Ramazan ayında şekillenen ruhun, öz disiplin, misafirperverlik, dua ve merhamet ruhu ile aşılandığını belirten Rupprecht, oruç tutan herkese hayranlık duyduğunu söyledi.

"Bu mübarek ibadet, insan nefsine ağır geliyor ama bizi ilahi iradeye yaklaştırıyor ve bize ne olduğumuzu gösteriyor." diyen Rupprecht, mesajını şu ifadelerle sürdürdü:

Avusturyalı papazdan Türkçe Ramazan ayı mesajı ViDEO

"ÇOĞU KİŞİ BUNU ANLAYAMAZ"

​"Yaradan'ın armağanlarına bağlı bir insan, yaratıcısının iradesine teslim olmuş bir kul. Bu nedenle Ramazan ayında tüm alemlerin Yaratıcısına şükretmeyi yeniden öğreniyoruz. Rabbin merhameti, sadece tüm insanlığa değil, tüm canlılara ve hatta tüm yaratılmışlara. Mübarek oruç bizi yenilemek istiyor. Bu yıl bir feragat daha var: Korona salgını nedeniyle, Teravih namazlarının Türkiye'de evlerde kılınması gerekiyor. Ne büyük bir kayıp.

Çoğu kişi bunu anlayamaz. Ama Tanrı bize Ramazan ve kısıtlamalar verdi. Bunlar bizim; insanlığa, ahlaka, kardeşlerimizle sevgi içinde büyümemize ve yaşamamıza, kısacası her şeyimize yardım etmelidir. Bir Hristiyan papaz olarak, sizin için, akşam dualarımda her gün dua etmek istiyorum. Oruç tuttuğunuz için çok teşekkür ediyorum. Ramazan ayı hepinize mübarek olsun.”