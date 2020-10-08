Okyanusta sörf denemesi yapan Matt Wilkinson, bir köpek balığı tarafından takip edilerek ölümle burun buruna geldi.

Avusturyalı profesyonel sörfçü Matt Wilkinson, Ballina sahili açıklarında sörf denemesi yaptığı sırada oldukça ilginç anlar yaşadı.

Sörf anları drone ile kayda alınırken, görüntülerde Wilkinson'ı takip eden yaklaşık 2.5 metre boyundaki dev köpek balığı fark edildi.

"HEMEN SAHİLE ÇAĞIRDILAR"

Wilkinson sosyal medyaya yaptığı açıklamada, “Bir su sıçraması ve ses duydum, etrafa baktım ancak bir şey göremedim. Drone’u kontrol edenler bana tehlikeli bir köpek balığının yakınlarımda dolaştığını ve derhal sahile dönmem gerektiğini söyledi” diye konuştu.

Avusturyalı sörfçünün köpek balığı tarafından takip edildiği anlar