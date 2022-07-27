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    Ay'a ayak basan ikinci astronotun ceketine dudak uçuklatan rakam

    Ay'a 1969'da ayak basan Buzz Aldrin'in tarihi Apollo 11 görevinde uçuş sırasında giydiği ceketi, New York'taki müzayedede 2 milyon 772 bin 500 dolara alıcı buldu.
    • 27.07.2022 - 10:08
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    Ay'a ayak basan ikinci astronotun ceketine dudak uçuklatan rakam

    Ay yüzeyine yapılan insanlı ilk uzay uçuşunda yer alan ve Neil Armstrong ile birlikte 20 Temmuz 1969'ta Ay yüzeyine iniş yapan astronot Buzz Aldrin'in kişisel eşyalarından oluşan bir koleksiyonu, New York'taki Sotheby's müzayede evi tarafından açık arttırmaya çıkarıldı.

    2 milyon 772 bin 500 dolara alıcı buldu

    Aldrin'in uzay yolcuğu sırasında giydiği ve üzerinde ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) logosu ile ABD bayrağının yer aldığı ceketi, 2 milyon 772 bin 500 dolara satıldı.

    92 yaşındaki astronotun ceketi, satılan en değerli Amerikan uzay eseri oldu. Aldrin'in devre kesici ve tamir için kullandığı kalemi de açık arttırmada çıkarılan kişisel eşyaları arasında yer alırken, kişisel koleksiyonundaki 69 parçanın tamamı 8 milyon 184 bin 578 dolara alıcı buldu.

    Ay a ayak basan ikinci astronotun ceketine dudak uçuklatan rakam #1

    Apollo 11 astronotlarının yaşayan tek üyesi

    Neil Armstrong'dan sonra Ay’a ayak basan ikinci kişi olarak tarihe geçen Aldrin, Apollo 11 görevine katılanlar astronotların yaşayan tek üyesi.

    Neil Armstrong 2012’de, görevde yer alan diğer isim Mike Collins ise 2021'de hayatını kaybetmişti.

    İHA'nın aktardığına göre Armstrong ve Aldrin Ay yüzeyine ilk mürettebat inişini yaparken Collins, Apollo 11 Columbia Komuta Modülü'nü Ay'ın etrafında uçurmuştu.

    Ay a ayak basan ikinci astronotun ceketine dudak uçuklatan rakam #2


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