Dolar
6.858
0.0262%
Euro
7.8545
0.199%
Altın
1815.93
0.3121%
Borsa
119472.47
0.5778%
G. Altın
400.286
0.2928%
Bitcoin
62968.35
-0.5319%
27ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 27 C

    Ayasofya çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı

    İbadete açılmasına sayılı günler kala Ayasofya Camii çevresinde tedbirler artırıldı.
    • DHA
    • 20.07.2020 - 15:31
    • Güncelleme : 20.07.2020 - 15:31
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Ayasofya çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı

    Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilmesinin ardından cemaatle ilk namaz 24 Temmuz Cuma günü kılınacak.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bulunacağı cami içine yaklaşık 500 kişi alınacak, ancak cami çevresinde büyük bir yoğunluk bekleniyor.

    TEDBİRLER ARTIRILDI

    Cuma günü kılınacak ilk namazda güvenlik için 17 bin polis görev alacak. İbadete açılmasına sayılı günler kala Ayasofya Camii çevresinde önlemler de artırıldı.

    Polis ekiplerine ait plastik bariyerler yerine, çelik bariyerler konuldu, TOMA da bölgede hazır bulunuyor.

    Ayasofya çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı #1

    Ayasofya çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı #2

    Ayasofya çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı #3

    Görüş Bildir