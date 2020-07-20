Ayasofya çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı

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İbadete açılmasına sayılı günler kala Ayasofya Camii çevresinde tedbirler artırıldı.

Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilmesinin ardından cemaatle ilk namaz 24 Temmuz Cuma günü kılınacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bulunacağı cami içine yaklaşık 500 kişi alınacak, ancak cami çevresinde büyük bir yoğunluk bekleniyor.

TEDBİRLER ARTIRILDI

Cuma günü kılınacak ilk namazda güvenlik için 17 bin polis görev alacak. İbadete açılmasına sayılı günler kala Ayasofya Camii çevresinde önlemler de artırıldı.

Polis ekiplerine ait plastik bariyerler yerine, çelik bariyerler konuldu, TOMA da bölgede hazır bulunuyor.