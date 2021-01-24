Ayasofya'nın kopyası Suriye'de temmuz ayında tamamlanıyor

Müze esaretinden cami özgürlüğüne kavuşan Ayasofya'nın kopyası Suriye'de kilise olarak temmuz ayında açılacak.

Suriye'nin Sukeylebiye kentinde Beşar Esad'ın talimatıyla Ayasofya Camii'nin kopyası yeni bir kilise inşa ediliyor.

Bir Ortodoks katedrali olarak hizmet verecek olan tapınak, aynı zamanda kentte yaşamını yitiren askerlerin anıtı olacak.

İstanbul'daki Ayasofya'dan esinlenerek geçen sonbaharda yapımına başlanan kilisenin,Temmuz 2021’de tamamlanmasının planlandığı belirtildi.

MİLİS ANITI OLACAK

Şehir milisleri komutanı Nabil Abdullah, Hıristiyan nüfusun çoğunluğu oluşturduğu Sukeylebiye kentinde inşa edilecek tapınağın sadece bir kilise değil, aynı zamanda kenti militanların saldırılarından korurken yaşamını yitiren asker ve milislerin anıtı olacağını söyledi.

BURALAR KUTSAL TOPRAK OLCAK

Abdullah, "Buraların kutsal topraklar olması, insanların ibadet etmesi ve hayatını kaybedenlerin anısını yaşatmak için Ayasofya Kilisesi’ni inşa etme fikri ortaya çıktı. Burada, bu kutsal topraklarda, biri Suriye ordusunun hayatını kaybeden kahramanlarına, ikincisi ise teröre karşı savaşmak için canlarını veren Rus askerlerine adanmış iki anıt olacak.

17 TEMMUZ'DA HAZIR

Eylül 2020’de temeli atılan kilisenin inşaatını 17 Temmuz 2021’e kadar tamamlamayı planlıyoruz" dedi.