Ayasofya'nın kopyası Suriye'de yapılacak

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İnşa projesi Rus ordusuna sunulurken, Rus ekip Ayasofya'nın kopyasıyla ilgili çalışmalara başladı.

Türkiye, 24 Temmuz'da kılınan Cuma namazı ile Ayasofya'yı 86 yıl aradan sonra yeniden cami olarak ibadete açtı.

Ankara'nın kararı, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve Yunanistan'ın yanı sıra, Rusya'yı da rahatsız etti.

Londra merkezli The New Arab sitesinin haberine göre, Suriye'de Esad rejimi, Rusya'nın da desteğiyle Ayasofya'nın kopyasını inşa etme kararı aldı.

AYASOFYA'NIN KOPYASINI İNŞA EDECEKLER

Kilise olarak kullanılacağı belirtilen yapının, Ortodoksların çoğunlukta olduğu Hama kentinin Sukaylebiye ilçesinde inşa edileceği kaydedildi.

İnşa fikrinin, Hama Rum Ortodoks Piskoposu Nicolos Baalbaki’den onay aldığı bildirildi.

Rus milletvekili Vitaly Milonov'a göre, Hmeymim Askeri Üssü'ndeki bir Rus ekip, Ayasofya'nın kopyasıyla ilgili çalışmalara başladı.

PROJE, RUS ORDUSUNA SUNULDU

Sukaylebiye'de rejim yanlısı milis lideri Nabeul al-Abdullah'ın, projeye önayak olduğu ve inşa planının ülkede konuşlu Rus ordusuna sunulduğu ifade edildi.

Abdullah, söz konusu kopyanın inşası için toprak parçası bağışladı. Muhalif aktivistler, Moskova'nın girişime verdiği desteğin Hristiyan nüfusu ile Rusya arasındaki ilişkileri vurgulayarak, Suriye'ye müdahaleyi savunmanın bir parçası olduğunu söylüyor.

Aktivistler, Nabeul al-Abdullah'ın Esad rejiminin çökmesi durumunda nüfuzunu korumak için Rusya ile ilişkilerini güçlendirmeyi umduğuna dikkat çekiyor.