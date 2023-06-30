Ayasofya'nın önünde Yunan bayrağı açtı: Bir gün gerçek sahibine dönecek Ayasofya Cami'nin yeniden ibadete açılmasına tepki gösteren bir yunan turist Ayasofya Camii önünde ülkesinin bayrağını açarak yaptığı yorumlar tepkiye sebep oldu.

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ensonhaber.com

İstanbul'un tarihi camileri ziyaretçi akınına uğramaya devam ediyor.

Tarihi şehrin en büyük öneme sahip olan Ayasofya Camii, geçmişten günümüze kadar birçok dini ve tarihi olaya şahitlik etti.

Geçtiğimiz yıllarda müze olarak kullanılan Ayasofya Camii, Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2020 yılında tekrardan cami olarak kapılarını açtı.

Yıllarca müze olarak kullanılan Ayasofya Cami'nin tekrardan ibadete açılmasına başta Yunanistan olmak üzere birçok ülke tepki gösterdi.

Binlerce müslümanın ibadetlerini yerine getirmek amacıyla ziyaret ettiği tarihi cami ise bir provokatif eyleme şahit oldu.

"Bir gün gerçek sahibine dönecek"

Ayasofya Camii'nin önünde gerçekleşen olayda, Yunan turist provokatif bir eylemde bulundu.

Turist, Ayasofya'nın önünde Yunan bayrağını açarak ve "Bir gün gerçek sahibine dönecek" şeklinde açıklama yaptı.

"Anca uzaktan bakarsın"

Ayasofya'nın tarihi ve dini önemiyle ilgili hassasiyetleri hiçe sayan turistin provokasyonu kamuoyunda tepkilere neden oldu.

Sosyal medya kullanıcıları, "Anca uzaktan bakarsın" şeklinde yorumlarda bulundu.