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    Ayetullah Hamaney: İran'daki protestolar planlı

    İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Mahsa Amini adına gerçekleşen protestoların planlanmış olduğunu ve sıradan İranlılar tarafından düzenlenmediğini söyledi.
    • 03.10.2022 - 14:04
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    Ayetullah Hamaney: İran'daki protestolar planlı

    İran’da, Mahsa Emini’nin ölümü sonrası başlayan gösterilerin 16’ncı gününde ülkenin birçok kentinde protestolar sürüyor.

    Son olarak , başkent Tahran'ın önde gelen üniversitelerinden San'at-ı Şerif'de dün gece gösteri düzenleyen yüzlerce öğrenciye polis müdahale etti.

    Polisin, göstericilerin üzerine gerçek mermiler kullanarak gittiği görüntüler büyük tepki çekti.

    Hamaney'den açıklama geldi

    Sokakların karıştığı ülkede bugün, dini lider Ali Hamaney’den dikkat çeken bir açıklama geldi.

    Devlet haber kanalında yer alan açıklamasında Hamaney, 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ölümünün "acı bir hadise" olduğunu ve kendisinin de olaydan derin bir üzüntü duyduğunu belirtti.

    Ayetullah Hamaney: İran daki protestolar planlı #1

    "Planlı isyanlar yaşandı"

    Buna karşın, "bazı insanların sokaklarda güvensizlik yarattığını" ve planlı "isyanlar" yaşandığını ifade eden Hamaney, şiddetle desteklediğini belirttiği güvenlik kuvvetlerinin de eylemler sırasında adaletsizlikle karşı karşıya kaldığını söyledi.

    Reuters'ın haberine göre, İran’ın dini lideri polisi desteklediğini ve arkasında olduğunu belirtti.

    Ayetullah Hamaney: İran daki protestolar planlı #2

    Ayetullah Hamaney: İran daki protestolar planlı #3


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