Ay'ın karanlık yüzüne uzay çöpü çarptı, 20 metrelik krater oluştu

Kime ait olduğu bilinmeyen bir roket parçası saatte 9 bin kilometre hızla Ay'ın karanlık yüzüne çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle Ay'ın yüzeyinde yaklaşık 20 metrelik bir krater oluştu.

Yıllar içerisinde Uzay'daki çöp miktarı artıyor. Bu artış bitecekmiş gibi durmuyor.

Hatta kısa süre önce Uluslararası Uzay İstasyonu çarpma tehlikesi nedeniyle yörüngesini değiştirmek zorunda kalmıştı.

AY'IN KARANLIK YÜZÜNE ROKET PARÇASI ÇARPTI

Gözlemciler Ay'ın karanlık yüzü olarak da adlandırılan uzak tarafına bir roket parçasının çaprtığını tespit etti. Yapılan hesaplamalara göre enkazın hızı çarpma anından önce saatte 9 bin kilometreden fazlaydı.

Parçanın Çin'e ait olabileceği iddia edildi. Bir diğer iddia ise SpaceX'e ait olduğu yönünde ancak hiç kimse yıllardır uzay boşluğunda başıboş bir şekidle gezen bu atığı sahiplenmedi.

"UZAY ÇÖPLERİ YANILTICI OLABİLİYOR"

Ay'a çarpan çöpün tam olarak nereye isabet ettiği de tahmin edilemiyor. Gözlemci Bill Gray, "Eğer bu bir taş olsaydı tam olarak emin olabilirdik. Ancak uzay çöpleri biraz yanıltıcı olabiliyor" dedi.

Hesaplamalara göre çarpma Ay'ın yüzeyinde yaklaşık 20 metre çapında bir krater oluşturdu. Dünya'nın uydusu Ay'da çok daha büyük kraterler bulunduğu bir gerçek olarak biliniyor.

Uzay çöpü gittikçe büyüyen bir problem yine de bilim insanları çarpmayı insanlık için faydalı bir hale getirmenin peşinde koşuyor. Uzayın her yerinde çarpmalar yüzünden kraterlere rastlamak mümkün.

Çarpan cismin hızının ve büyüklüğünün bilinmesi bilim insanlarını krater oluşumunun incelenmesi konusunda heyecanlandırdı. Nitekim uzay çöpünün yaklaşık 12 metre uzunluğunda ve 4.5 ton ağırlığında olduğu düşünüldüğünde dünya üzerinde bunu bir deney olarak gerçekleştirmek neredeyse imkansız.

Şu anda yeni oluştuğu bilinen ve çarpan cisme dair fazla verinin olduğu bir örnek mevcut.

UZAYDA BÜYÜYEN ÇÖP SORUNU

Birçok ülke yıllardır Uzay'a gönderdikleri ürünleri orada bırakıyor. Zaman içerisinde gönderilen parçalar bir çöplük yörüngesi oluşturmuş durumda. Uzay'da halihazırda 5 binden fazla uydu bulunuyor.



Sadece SpaceX, Starlink projesi kapsamında 2 binden fazla uyduyu Uzay'a bıraktı. Bu projede ilk hedef 12 bin uydu ancak şirket bu sayının 40 bine çıkabileceğini de söylüyor.

330 MİLYONDAN FAZLA UZAY ÇÖPÜ

Avrupa Uzay Ajansı'nın bünyesinde Uzay Çöpü Ofisi kuruldu. Bu ofisten yapılan açıklamaya göre uzayda 330 fazla çöp kalıntısı bulunmakta.



Bunlardan 330 milyonu 1 mm - 1 cm çapı arasında. Yaklaşık 1 milyonu ise 1 cm - 10 cm çapında. Ofisin hesabına göre Dünya'nın etrafında çapı 10 cm'den büyük olan çöp sayısı ise yaklaşık 36 bin 500.



UUİi, Dünya yörüngesindeki en büyük insan yapımı nesne. Bu da onu tehlikelere daha açık hale getiriyor.