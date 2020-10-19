Azerbaycan, 13 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı

Azerbaycan ordusu 13 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı.

Azerbaycan CUmhurbaşkanı İlham Aliyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Azerbaycan ordusunun 13 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını duyurdu:

"ATEŞKESİ İHLAL EDEN ERMENİSTAN'A KARŞILIK VERİLDİ"

"Ermenistan silahlı kuvvetleri, üzerinde anlaşmaya varılan geçici ateşkesi büyük ölçüde ihlal ederek, 18 Ekim 00.02'den sonra Azerbaycan yerleşimlerine ve savaş mevzilerine ağır toplar ateşledi."

"Bu çirkin eylemler sonucu ölenler ve yaralananlar var. Azerbaycan Ordusu düşmana karşılık verdi ve birçok yerleşimi kurtardı."

13 KÖY DAHA İŞGALDEN KURTARILDI

"Cebrail ilinin Soltanlı, Emirvarlı, Maşanlı, Hasanlı, Alikeyhanlı, Kumlak, Hacılı, Göyerçinveyselli, Niyazgullar, Keçel Memmedli, Şahvelli, Hacı İsmayıllı ve İsaklı köyleri işgalden kurtarılmıştır. Karabağ Azerbaycan'dır!"