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Azerbaycan, 13 köyü daha işgalden kurtardı

Azerbaycan, 13 köyü daha işgalden kurtardı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Zengilan, Fuzuli, Cebrail ve Gubadlı'da işgal altında olan 13 köyde daha hakimiyet sağlandığını açıkladı.