Azerbaycan: 60'tan fazla Ermeni mevzisi ele geçirildi Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı antiterör operasyonunda şu ana kadar 60'tan fazla ele geçirildiği açıklandı.

İHA

Azerbaycan'ın Karabağ'da sözde rejim tarafından artan saldırı ve provokasyonların önüne geçmek için önceki gün başlattığı antiterör operasyonu devam ediyor

60'tan fazla mevzi, Azerbaycan kontrolünde

Son olarak Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Terörle mücadele operasyonları sırasında 60'tan fazla muharebe mevzisi Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolüne geçti" ifadelerine yer verildi.



Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Anar Eyvazov, düzenlediği basın toplantısında, Azerbaycan ordusunun Karabağ'daki antiterör tedbirlerinin başarıyla devam ettiğini bildirdi.

Albay Eyvazov,

Tedbirler kapsamında Ermenistan silahlı güçlerinin 60'tan fazla mevzisi Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçti. 20'ye yakın askeri araç, 40'tan fazla top, 30'dan fazla havan topu, 2 uçaksavar sistemi ve 6'dan fazla elektronik harp istasyonu imha edildi.

bilgisini paylaştı.

Ermenilere ait bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, Azerbaycan ordusunun sivil yapıları hedef aldığı iddialarına ilişkin bilgilerin dezenformasyon olduğunu belirten Eyvazov, bununla uluslararası kamuoyunun yanıltılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Azerbaycan ordusunun sadece meşru askeri hedefleri vurduğunu ifade eden Eyvazov, bir hedefin yakınlarında sivillerin tespit edilmesi üzerine o hedefin vurulmadığına ilişkin görüntüleri de kamuoyuyla paylaştı.

Azerbaycan'ın Karabağ'da anayasal yapıyı tesis için başlattığı antiterör tedbirleri

44 günlük 2. Karabağ Savaşı sonrası, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki sözde rejimin attığı adımlar tansiyonun yüklemesine neden oldu.

Sözde rejim son günlerde kontrolündeki topraklarda Azerbaycan ordusunun mevzilerine yakınlaşmak, kendi mevzilerini pekiştirmek için siper kazma ve farklı istihkam faaliyetleri, sabotaj girişimleri gibi bir dizi provokasyonlarda bulundu.

Ermeni silahlı gruplar, son birkaç ayda Azerbaycan ordusunun mevzilerine sistematik şekilde ateş açmaya, arazilere mayın döşemeye devam etti.

Azerbaycan'dan gelen, sözde rejimin feshedilmesi taleplerine rağmen Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda 9 Eylül'de sözde "cumhurbaşkanlığı seçimi" yapılması tansiyonu daha da yükseltti.

Son olarak Hocavent ili Ahmetbeyli-Fuzuli-Şuşa kara yolunda Azerbaycan devlet kurumuna ait bir kamyon mayına bastı ve 2 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine giden polis aracının başka bir mayına basması sonucu 4 polis şehit oldu.

Bunun üzerine Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla yerel antiterör önlemleri başlatıldığını bildirdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)