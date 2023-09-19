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Üçlü anlaşmayı defalarca ihlal eden Ermenistan'a karşı Azerbaycan, 2 gün önce Karabağ'da antiterör operasyonu başlattı.

Karabağ'da sözde rejimi savunan silahlı gruplara ait birçok mevzi ele geçirildi.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, Ermeni ordusuna seslenen Azerbaycan askerinin sözleri göz doldurdu:

"Ölümü vuslat, şahadeti en yüce mertebe biliriz"

Düşmanlarım beni anlasın diye Rusça konuşuyorum. Biz Türk'üz, Müslüman askerleriz. Savaşları asla kaybetmeyiz, hep kazanırız. Ölümü vuslat, şahadeti en yüce mertebe biliriz. Bir ölür bin diriliriz. Karabağ Azerbaycan'dır. Erivan Azerbaycan'dır. Tüm kadim topraklarımızı geri alacağız. Bunu unutmayın.