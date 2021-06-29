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    Azerbaycan askerleri, sınır ihlali yapan Ermeni askerleri dövdü

    Azerbaycan askerleri, sınır ihlali yapan Ermeni askerleri dövdü

    Azerbaycan askerleri, Kelbecer'de sınırı ihlal eden Ermeni askerlere müdahale etti.
    • Haber Merkezi
    • 29.06.2021 - 10:15
    • Güncelleme : 29.06.2021 - 10:46
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    Azerbaycan toprağı olan Dağlık Karabağ'da sık sık sınır ihlalleri yapan Ermeni askerler, son olarak Kelbecer bölgesine girdi.

    DÖVE DÖVE GERİ YOLLADILAR

    Kırsalda devriye gezen Azerbaycan askerleri ise karşılaştıkları Ermeni askerleri, tekmeleyerek sınır dışına geri dönderdi. O anlar diğer askerler tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Öte yandan Ermeni askerlerin, bölgede makineli tüfek için mevzi kazdıkları ortaya çıktı.

    Azerbaycan askerleri, sınır ihlali yapan Ermeni askerleri dövdü

    Azerbaycan askerleri, sınır ihlali yapan Ermeni askerleri dövdü #1

    Azerbaycan askerleri, sınır ihlali yapan Ermeni askerleri dövdü #2

    Azerbaycan askerleri, sınır ihlali yapan Ermeni askerleri dövdü #3

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