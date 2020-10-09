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    Azerbaycan bayrağı, işgalden kurtarılan Cebrail'de dalgalanıyor

    Cebrail, Azerbaycan ordusu tarafından Ermeni işgalinden kurtarıldı. İşgalden kurtarılan Cebrail'in köylerinde, Azerbaycan bayrakları asıldı.
    • AA
    • 09.10.2020 - 10:28
    • Güncelleme : 09.10.2020 - 10:28
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    Azerbaycan bayrağı, işgalden kurtarılan Cebrail'de dalgalanıyor

    Azerbaycan, Ermeni işgal altında bulunan Cebrail'i işgalden kurtardı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, işgalden kurtarılan Cebrail'den yeni görüntüler paylaştı.

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı görüntülerde, Cebrail ilinin köyleri boyunca Ermenistan ordusunun araçlarını bırakarak kaçtığı görülüyor.

    AZERBAYCAN BAYRAĞI, CEBRAİL'DE DALGALANIYOR

    Yıllar süren işgal döneminde adeta harabe haline dönen yerleşim birimlerinde, artık kurtarıcı Azerbaycan askerlerinin diktiği bayraklar dalgalanıyor.

    Azerbaycan bayrağı, işgalden kurtarılan Cebrail'de dalgalanıyor VİDEO

    BAYRAKLARI ÖPEREK DİKTİLER

    Çekilen görüntülerde, operasyona katılan askerlerden birinin "Sayın Başkomutanım, işgal altındaki tüm topraklarımızda üç renkli bayrağımızı dalgalandıracağımıza söz veriyoruz." ifadeleri yer alırken, askerlerin tek tek bayrağı öperek diktikleri görülüyor.

    Azerbaycan bayrağı, işgalden kurtarılan Cebrail de dalgalanıyor #1

    Azerbaycan bayrağı, işgalden kurtarılan Cebrail de dalgalanıyor #2

    Azerbaycan bayrağı, işgalden kurtarılan Cebrail de dalgalanıyor #3

    Azerbaycan bayrağı, işgalden kurtarılan Cebrail de dalgalanıyor #4

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