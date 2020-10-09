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- Azerbaycan bayrağı, işgalden kurtarılan Cebrail'de dalgalanıyor
Azerbaycan bayrağı, işgalden kurtarılan Cebrail'de dalgalanıyor
- AA
- 09.10.2020 - 10:28
- Güncelleme : 09.10.2020 - 10:28
Azerbaycan, Ermeni işgal altında bulunan Cebrail'i işgalden kurtardı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, işgalden kurtarılan Cebrail'den yeni görüntüler paylaştı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı görüntülerde, Cebrail ilinin köyleri boyunca Ermenistan ordusunun araçlarını bırakarak kaçtığı görülüyor.
AZERBAYCAN BAYRAĞI, CEBRAİL'DE DALGALANIYOR
Yıllar süren işgal döneminde adeta harabe haline dönen yerleşim birimlerinde, artık kurtarıcı Azerbaycan askerlerinin diktiği bayraklar dalgalanıyor.
Azerbaycan bayrağı, işgalden kurtarılan Cebrail'de dalgalanıyor VİDEO
BAYRAKLARI ÖPEREK DİKTİLER
Çekilen görüntülerde, operasyona katılan askerlerden birinin "Sayın Başkomutanım, işgal altındaki tüm topraklarımızda üç renkli bayrağımızı dalgalandıracağımıza söz veriyoruz." ifadeleri yer alırken, askerlerin tek tek bayrağı öperek diktikleri görülüyor.