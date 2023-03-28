Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Hiç kimse bizimle ültimatom diliyle konuşamaz Aliyev, Fransa'nın olumsuz tavrının tesadüfi olmadığını söyledi. Azerbaycan lideri, Avrupa Parlamentosu'nun Bakü karşıtı kararlarında başrolü Fransız vekillerin oynadığına dikkati çekti.

AA

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Batı'nın ülkesine yönelik tutumuna tepki gösterdi.

Aliyev, başta Fransa olmak üzere kıtadaki diğer ülkelere işaret ederek, takınılan tavırdan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Ermenistan'a Laçın tepkisi

2. Karabağ Savaşı'nda Ermenistan işgalinden kurtarılan Laçın'a cumhurbaşkanı temsilcisi atadığı Masim Memmedov'u kabul eden Aliyev, işgal döneminde Laçın'da Ermenistan tarafından alt yapı ve çevreye büyük zarar verildiğini hatırlattı.

Aliyev, ilin bazı kısımlarında ise yasa dışı iskanın hayata geçirildiğini belirtti.

"Başrolü Fransız milletvekilleri oynuyor"

Aliyev, 2. Karabağ Savaşı'ndan bu yana geçen 2,5 yılda Azerbaycan'a karşı çirkin bir kampanya yürütüldüğünü belirterek, şunları söyledi:

Tüm bunlar göz önündedir. Avrupa Parlamentosu'nun Azerbaycan'a karşı kabul ettiği bazı kararlar; Ermeni yanlısı, rüşvetçi ve Azerbaycan karşıtı grubun ürünüdür ve burada başrolü Fransız milletvekilleri oynuyor.

"Bu kadar ikiyüzlü olabileceklerini hayal bile edemezdik"

Bazı Batılı ülkelerin Azerbaycan karşı tutumunu bugünkü kadar olmasa da işgal döneminde de hissettiklerini dile getiren Aliyev, ekledi:

Ülkelerin bu kadar ikiyüzlü ve yalancı olabileceğini hayal bile edemezdik. Bunlar insanın yüzüne karşı bir şey söyleyip arkasından başka bir şey yapabilirler.

"2. Karabağ Savaşı'nda Ermenistan'a kanıtladık"

Aliyev, 2. Karabağ Savaşı'ndan sonra geçen 2,5 yılda tüm dünyanın her şeyi gördüğünü anımsattı:

Azerbaycan karşıtı güçler de bizim güçlü irademizi gördüler. Bizim irademizi kimse etkileyemez. Hiç kimse bizimle bir ültimatom diliyle konuşamaz. Bunu 2. Karabağ Savaşı'nda Ermenistan'a, savaştan sonraki 2,5 yılda da Ermenistan'ın koruyucularına kanıtladık.

"Fransa'nın tavrı tesadüfi değil"

Öte yandan Aliyev, Laçın'da da kapsamlı imar ve ihya çalışmaları başlattıklarını, topraklarını terk etmek zorunda kalan vatandaşların kısa zamanda bölgeye döneceğini, onlara Azerbaycan devletinin rahat yaşam koşulları sağlayacağını kaydetti.

Yıllarca yürütülen müzakere sürecinde arabulucuların Laçın'a farklı bir yaklaşım sergilediğini, Ermenistan'ın ise Laçın'ı Azerbaycan'a asla geri vermek istemediğini hatırlatan Aliyev, şöyle dedi:

Uluslararası arabulucular, AGİT Minsk Grubu aslında müzakereler yürüterek bu işgali pekiştirmeye çalışıyordu. Şimdi her şey netleşti. Fransa'nın Azerbaycan'a karşı haksız ve olumsuz tavrı tesadüfi değil. İşgal döneminde bu tavırlarını perdelemek, bizi yanıltmak istiyorlardı.