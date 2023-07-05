Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Macron özür dilemeli Paris yönetiminin sömürgeci geçmişine atıfta bulunan Aliyev, "Milyonlarca insandan özür dilemeliler" ifadesini kullandı.

AA

Fransa'da 17 yaşındaki Nahel M'nin polis tarafından öldürülmesi sonrası yaşanan kaos, Azerbaycan'da da konuşuluyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa'yı yeni sömürge politikasını sürdüren ülkelerden biri olmakla suçladı.

Macron'a seslendi: Özür dileyin

Bağlantısızlar Hareketi'nin başkent Bakü'deki toplantısında konuşan Aliyev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u Fransız sömürgeciliğinden etkilenen ülkelerden özür dilemeye çağırdı:



(Macron'un) seleflerinin sömürgeleştirdiği, köle olarak kullandığı, öldürdüğü, işkence ettiği ve aşağıladığı milyonlarca insandan özür dilemeliler.

"Cezayirli genç vahşice öldürüldü"

Bunun, sadece Fransa'nın tarihsel suçunun tanınması anlamına gelmediğini belirten Aliyev, şöyle dedi:

Aynı zamanda Cezayirli bir gencin vahşice öldürülmesinin ardından kendisini içinde bulduğu derin siyasi, sosyal ve insani krizin sonuçlarının üstesinden gelmesine yardımcı olacak.

Aliyev: Irkçı söylem Fransa'da yaygınlaştı

Aliyev ayrıca, ırkçı ve ayrımcı söylemin medya da dahil olmak üzere Fransa'da yaygınlaştığına dikkati çekti.

Cezayir asıllı 17 yaşındaki Nahel M., geçen hafta Paris'in Nanterre banliyösünde bir polis memuru tarafından yakın mesafeden vurularak öldürülmüştü.

Gencin trafik kontrolü sırasında öldürülmesinin ardından başlayan protestolar, Fransa'yı yangın yerine çevirdi.

Söz konusu polis, kasten adam öldürme suçu nedeniyle sorgulanıyor.