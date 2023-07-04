Polis cinayeti sonrası çıkan isyan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u zayıflattı Macron'un karşı karşıya kaldığı zorluklara dikkat çekildi. Fransız liderin eski gücünü yitirdiği ve hareket alanının daraldığı belirtildi.

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Fransa'da yaşanan isyanın etkileri konuşulmaya devam ediyor.

17 yaşındaki Nahel M'nin polis tarafından öldürülmesi, ülkedeki yıkıcı gösterilerin fitilini ateşledi.

Emeklilik reformu eylemlerinin ardından Nahel'in ölümüyle ilgili son isyanlar, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u yeni zorluklarla karşı karşıya bıraktı.

Normal zamanlarda bile Macron'un, Fransa'yı yönetmek için müttefiklerin yardımına ihtiyaç duyduğuna dikkat çekildi.

Ayaklanma etkisi: Macron zayıfladı

Macron'un son olayların ardından zayıfladığını belirten analistler, "Sorun şu ki, önünde hâlâ dört yılı var." diye konuştu.

Macron, 2018'de sosyal adaletsizliğe karşı patlak veren sarı yelekliler hareketiyle başlayan bir dizi protesto ve sokak huzursuzluğuyla baş etmek zorunda kalmıştı.

Fransız liderin, sübvansiyonları dağıtmak dışında fazla hareket alanı olmadığı, bunun da Fransa'nın ağır borç yükü nedeniyle zor göründüğüne dikkat çekildi.

Brüksel temaslarını yarıda kesti, Almanya ziyareti iptal

Al Jazeera'nin aktardığına göre, Macron, hükümetiyle yapacağı kriz toplantısı için geçen hafta Brüksel'deki temaslarını yarıda kesti.

Fransa Cumhurbaşkanı, bu hafta, diğer konuların yanı sıra enerji, savunma ve ekonomi konularındaki anlaşmazlıklar yaşadığı Almanya ziyaretini ertelemek zorunda kaldı.

Berlin: Görüntüler çok iç karartıcı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Fransa'da ortaya çıkan tabloyu endişeyle izlediğini söylerken, Macron'a destek mesajı verdi: