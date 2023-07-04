Polis cinayeti sonrası çıkan isyan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u zayıflattı

Fransa'da yaşanan isyanın etkileri konuşulmaya devam ediyor.
17 yaşındaki Nahel M'nin polis tarafından öldürülmesi, ülkedeki yıkıcı gösterilerin fitilini ateşledi.
Emeklilik reformu eylemlerinin ardından Nahel'in ölümüyle ilgili son isyanlar, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u yeni zorluklarla karşı karşıya bıraktı.
Normal zamanlarda bile Macron'un, Fransa'yı yönetmek için müttefiklerin yardımına ihtiyaç duyduğuna dikkat çekildi.
Ayaklanma etkisi: Macron zayıfladı
Macron'un son olayların ardından zayıfladığını belirten analistler, "Sorun şu ki, önünde hâlâ dört yılı var." diye konuştu.
Macron, 2018'de sosyal adaletsizliğe karşı patlak veren sarı yelekliler hareketiyle başlayan bir dizi protesto ve sokak huzursuzluğuyla baş etmek zorunda kalmıştı.
Fransız liderin, sübvansiyonları dağıtmak dışında fazla hareket alanı olmadığı, bunun da Fransa'nın ağır borç yükü nedeniyle zor göründüğüne dikkat çekildi.
Brüksel temaslarını yarıda kesti, Almanya ziyareti iptal
Al Jazeera'nin aktardığına göre, Macron, hükümetiyle yapacağı kriz toplantısı için geçen hafta Brüksel'deki temaslarını yarıda kesti.
Fransa Cumhurbaşkanı, bu hafta, diğer konuların yanı sıra enerji, savunma ve ekonomi konularındaki anlaşmazlıklar yaşadığı Almanya ziyaretini ertelemek zorunda kaldı.
Berlin: Görüntüler çok iç karartıcı
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Fransa'da ortaya çıkan tabloyu endişeyle izlediğini söylerken, Macron'a destek mesajı verdi:
Fransa Cumhurbaşkanı'nın bu durumu hızla iyileştirmenin yollarını bulacağından umutluyum ve bundan eminim.
Görüntüler elbette çok iç karartıcı olsa da, Fransa'nın istikrarsız hale gelmesini beklemiyorum.