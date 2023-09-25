Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye'yle ilişkilerimiz en yüksek düzeyde Aliyev, Şuşa Beyannamesi'nin Ankara-Bakü diyaloğunu ileri düzeylere taşıdığını söyledi. İkili ticarette 15 milyar dolar vurgusu yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Karabağ meselesine de değindi.

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AA & Ensonhaber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde bir araya geldi.

Ortak basın toplantısında konuşan Aliyev, Türkiye ile ilişkilerin öneminin altını çizdi.

Erdoğan'a teşekkür etti: Çıkarlarımızı savundunuz

Erdoğan'a yönelik ifadeler kullanan Aliyev, şunları söyledi:

BM kürsüsünde Azerbaycan'ın çıkarlarını savunan adil, uluslararası hukuka dayanan açıklamalarda bulundunuz. Türkiye tarafından sergilenen bir sonraki kardeşlik adımıdır.

"Bugün ilişkilerimiz en yüksek düzeydedir"

Aliyev, Türkiye ile birbirlerine destek vererek bölgesel konuları da doğru istikamete yönelttiklerini, bölgede barış ve istikrardan yana olduklarını ve savaş istemediklerini vurguladı.

"Şuşa Beyannamesi ilişkilerimizi yeni seviyeye yükseltti." diyen Aliyev, şöyle devam etti:

Bugün ilişkilerimiz en yüksek düzeydedir. İlişkilerimizin tüm alanlarda en faal dönemini yaşıyoruz.

15 milyar dolar hedefi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Türkiye ile ticari ilişkilerinden de söz ettiği konuşmasında şunları aktardı:

Ticaret hacmimiz 6 milyar dolardan fazladır. Bu yıl yüzde 40 arttı. 15 milyar dolar hedeflemiştik. Yakın gelecekte buna da ulaşacağız.

"Ermenistan ordusu teslim oldu"

İlham Aliyev, "Azerbaycan arazisinde kanunsuz meskunlaşmış Ermenistan ordusu teslim oldu." diye ekledi.