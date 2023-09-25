Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İlham Aliyev, Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı'nın temelini attı Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı Temel Atma Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Azerbaycan ile enerji alanındaki ortaklığımızı daha da derinleştireceği gibi Avrupa'nın enerji arz güvenliğine de katkı sağlayacaktır" dedi.

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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün kardeş ülke Azerbaycan'a hareket etti.

Nahçıvan'da resmi törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev ile baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından iki lider, Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı için temel atma törenine katıldı.

İki lider aynı anda butona basarak çalışmaları başlatırken, hemen ardından bir basın toplantısı gerçekleşti.

"Ortaklığımız daha da derinleşecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğalgaz hattı için, "Azerbaycan ile enerji alanındaki ortaklığımızı daha da derinleştireceği gibi Avrupa'nın enerji arz güvenliğine de katkı sağlayacaktır" cümlelerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geri kalan konuşmasından satır başları;

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından ilk ziyaretimi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte haziran ayında Bakü'ye gerçekleştirmiştim. Bu defa sizlerle Türkiye'yi Türk dünyasına bağlıyan Nahçıvan'da birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. 2008 yılındaki son ziyaretimden bu yana Nahçıvan'ın kaydettiği gelişmeyi gururla müşahede ettim.Nahçıvan'ın bugün geldiği noktada büyük payı olan Azerbaycan'ın Umum Milli Lideri Haydar Aliyevi doğumunun 100. yılında bir kez daha rahmetle yad ediyorum.

"Şuşa Beyannamesi ilişkilerimizin müttefiklik seviyesine yükselten bir dönüm noktasıdır"

Türkiye ve Azerbaycan ilişkileri dünyada eşi benzeri bulunmayan müstesna bir konumdadır. Tek millet iki devlet şiarı çerçevesinde ilişkilerimizi ve iş birliklerimizi her alanda güçlendirmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlham kardeşimle imzaladığımız Şuşa Beyannamesi ilişkilerimizin müttefiklik seviyesine yükselten bir dönüm noktasıdır. Nahçıvan tarih boyunca taşıdığı stratejik önemle Azerbaycan ile ilişkilerimizde özel bir yere sahiptir. Nahçıvan bugün de ekonomi, ulaştırma ve enerji hatları açısından büyük bir potansiyel barındırıyor. Bölgesel ulaştırma hatlarının tesisi ile birlikte bu potansiyeli tam manası ile hayata geçirme imkanına kavuşacağız.

"Enerji alanındaki ortaklığımız derinlecek"

Hazar geçişli uluslararası doğu-batı orta koridorun önemi koronavirüs salgını ve bölgemizde yaşanan savaşlar neticesinde çok daha iyi anlaşılmıştır. Bu vesileyle biraz önce temelini attığımız Iğdır Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı Projesi Azerbaycan ile enerji alanındaki ortaklığımızı daha da derinleştireceği gibi Avrupa'nın enerji arz güvenliğine de katkı sağlayacaktır.

"Varını yoğunu otomobilin üzerine yükleyip yola koyulan gardaşlarımızı unutmayacağız"

Kars-Nahçıvan Demir Yolu Projesinin yanı sıra toplu konut ve elektrik enerjisi ile ilgili anlaşmalar az önce imzalandı. Böylece ulaştırma, lojistik ve enerji alanlarındaki ilişkilerimizi geliştirme irademizi tekrar ortaya koyduk. Azerbaycanlı kardeşlerimize 6 Şubat depremlerinin yaralarının sarılmasına verdikleri güçlü destek için bir kez daha şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Varını yoğunu otomobilinin üzerine yükleyip milletimize yardım etmek için yola koyulan gardaşlarımızın samimiyetini hiçbir zaman unutmayacağız.

"Azerbaycan kenti topraklarında operasyon gerçekleştirmek durumunda kaldı"

Basın toplantımızın ardından modernizasyonunu gerçekleştirdiğimiz askeri bakım ve onarım fabrikasının açılışını yapacağız. Bu proje de savunma sanayii işbirliğimize ciddi katkılar sunacaktır. Son günlerde bölgemizde kritik gelişmeler yaşandı. Azerbaycan 2. Karabağ Savaşı'nın ardından geçen üç yıla yakın süre boyunca defaatle dile getirdiği meşru ve haklı endişelerine gereken karşılığı maalesef bulamadı. Neticede kendi egemen topraklarında bir antiterör operasyonu gerçekleştirmek durumunda kaldı.

"Türk milletinin merhametini bir kez daha dünyaya göstermişlerdir"

Operasyonun son derece kısa bir süre içerisinde sivillerin haklarına azami hassasiyet gösterilerek başarıyla tamamlanması bizler için iftihar vesilesi olmuştur. Operasyon sırasında şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Nahçıvan'ın mümtaz şairi Mehmet Akif'in, yol ve dava arkadaşı merhum Hüseyin Cavit'in bir asır önce yaptığı şu duasının kabul olduğunu görmenin bahtiyarlığını yaşadık. "Her beladan esirge yurdumuzu, kamuran eyle şanlı ordumuzu." Muzaffer Azerbaycan ordusunu gerek tarihi başarısı gerekse sivillere yönelik sergilediği insani tavrı dolayısıyla canı gönülden tebrik ediyorum. Azerbaycanlı kardeşlerimiz Türk milletinin adalet ve merhametini bir kez daha tüm dünyaya göstermişlerdir.

"Ermenistan'ın samimi adımlar atmasını bekliyoruz"

Son zaferle birlikte bölgede kapsamlı bir normalleşme için yeni fırsat pencereleri açılmıştır. Bu fırsatın değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum. Ermenistan'ın kendisine uzatılan barış elini tutmasını ve artık samimi adımlar atmasını bekliyoruz. Her zaman vurguladığım gibi barışın kaybedeni olmaz. Bölgemizde barış, huzur ve refahın tesisi halklarımıza olan borcumuzdur. Biz bu borcu ifa etmek noktasında kararlıyız, samimiyiz.

"Rabbim muhabbetimizi gardaşlığımızı daim eylesin"