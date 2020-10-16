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    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Halkımız için bu bir özgürlük savaşı

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Azerbaycan halkı için bu savaş bir özgürlük savaşı, Ermenistan içinse işgalcilik savaşıdır." ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 16.10.2020 - 12:09
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    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Halkımız için bu bir özgürlük savaşı

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sosyal medya hesabından Ermenistan'la süren çatışmayla ilgili bir mesaj yayınladı.

    Aliyev, "Azerbaycan halkı için bu savaş bir özgürlük savaşı, Ermenistan içinse işgalcilik savaşıdır." ifadelerini kullandı.

    "BU SAVAŞ, AZERBAYCAN HALKI İÇİN ÖZGÜRLÜK SAVAŞI"

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yaptığı açıklamada;

    "Azerbaycan halkı için bu savaş bir özgür savaşı, Ermenistan içinse işgalcilik savaşıdır. Ermeni işgal kuvvetleri Azerbaycan'ın uluslararası alanda tanınan topraklarında bulunmaktadır. Bunun hiçbir gerekçesi yok.

    Benim temel amacım Azerbaycan halkının güvenini haklı çıkarmak, görevde olduğum tüm yıllar boyunca verdiğim sözleri yerine getirmek ve ülkeyi kalkınma yolunda yönlendirmek, toprak bütünlüğünü sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Halkımız için bu bir özgürlük savaşı #1

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