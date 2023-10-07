Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

AA & Ensonhaber

AK Parti 4'üncü Olağanüstü Kongre heyecanı yaşandı..

Yapılan seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Olağanüstü Büyük Kongre'de 1399 geçerli oyun tamamını alarak AK Parti Genel Başkanlığına yeniden seçildi.

Kongre sonrası AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik mesajları geldi.

Aliyev'den tebrik mesajı

Tebrik eden isimler arasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de yer aldı.

Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik eden bir mesaj yayınladı.

"Yürekten kutluyorum"

Aliyev mesajında, şu ifadeleri kullandı:

Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli siyasi gücü olan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Büyük Kongresi'nin toplanması ve oybirliğiyle yeniden Genel Başkanlığa seçilmeniz vesilesiyle sizleri ve liderliğini üstlendiğiniz partinin tüm üyelerini yürekten kutluyorum.



Bu, milli iradenin bir ifadesidir, Adalet ve Kalkınma Partisi mensuplarının sınırsız güveninin ve desteğinin açık bir tezahürüdür ve kardeş Türkiye'nin kalkınması ve ilerlemesi için yaptığınız hizmetlere duyulan büyük takdirdir.