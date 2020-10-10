Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev: Ermenistan, ateşkese uymadı

Hacıyev, ateşkesi ihlal eden Ermensitan'a tepki gösterdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Erivan'ın ikiyüzlü siyaset yürüttüğünü söyledi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları arasındaki görüşmelerde ateşkes kararı alındı.

Ancak çok geçmeden Ermenistan ordusu, düzenlediği saldırılarla ateşkesi ihlal etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, ateşkes kararına uymayan Erivan'a sert tepki gösterdi.

"İKİYÜZLÜ SİYASET YÜRÜTÜYORLAR"

Hacıyev, "Ermenistan, geçici ateşkese uymadı, bu onların ikiyüzlü siyaset yürüttüğünü açıkça gösteriyor." dedi.

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