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    Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev: Ermenistan, ateşkese uymadı

    Hacıyev, ateşkesi ihlal eden Ermensitan'a tepki gösterdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Erivan'ın ikiyüzlü siyaset yürüttüğünü söyledi.
    • AA
    • 10.10.2020 - 14:09
    • Güncelleme : 10.10.2020 - 14:09
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    Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev: Ermenistan, ateşkese uymadı

    Rusya'nın başkenti Moskova'da, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları arasındaki görüşmelerde ateşkes kararı alındı.

    Ancak çok geçmeden Ermenistan ordusu, düzenlediği saldırılarla ateşkesi ihlal etti.

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, ateşkes kararına uymayan Erivan'a sert tepki gösterdi.

    "İKİYÜZLÜ SİYASET YÜRÜTÜYORLAR"

    Hacıyev, "Ermenistan, geçici ateşkese uymadı, bu onların ikiyüzlü siyaset yürüttüğünü açıkça gösteriyor." dedi.

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