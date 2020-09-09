Azerbaycan: Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin yanındayız

Akdeniz'deki olayları yakından takip ettiklerini belirten Adil Aliyev, Türkiye'nin düşmanlarını düşman kabul ettiklerini söyledi.

Azerbaycan Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Adil Aliyev, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin eşi görülmemiş bir seviyede olduğunu söyledi.

Aliyev, tarihin hiçbir aşamasında iki ülkenin birbirine bu kadar yakın olmadığını vurguladı.

İki ülke liderlerinin birbirlerini sadece dost olarak görmediklerini, kardeş olduklarını da beyan ettiklerini hatırlatan Aliyev, bu dostluk ve kardeşliğin birçok ülkeyi endişelendirdiğini kaydetti.

"TÜM DÜNYAYA AÇIK BİR MESAJDI"

Türkiye'nin Azerbaycan'a gösterdiği kardeşliğe zamanında cevap vermeleri gerektiğini ve verdiklerini ifade eden Aliyev, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Akdeniz'deki olayları yakından takip ediyoruz. Yunanistan'ın da Ermenistan gibi önyargılı bir tutum sergilemesinden üzüntü duyuyoruz. Sadece neler olup bittiğini izlemiyoruz, her zaman Türkiye'nin yanında olduğumuzu tüm dünyaya anlatıyoruz.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yeni atanan Yunanistan Büyükelçisi'ne bu tutumu iletmesi ve Türkiye'nin yanında olduğumuzu açıklaması sadece Yunan tarafına değil, tüm dünyaya açık bir mesajdı. Dünyanın Türk'ün gücünü yeniden görmesinin zamanı geldi."

Adil Aliyev



"TÜRKİYE'NİN DÜŞMANLARI DÜŞMANIMIZ"

Adil Aliyev, merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in "bir millet, iki devlet" sözlerini hatırlatarak, "Bu, dün de böyleydi, bugün de böyle, yarın da böyle olacaktır. Ortak pozisyonumuz var ve bunu söylemekten çekinmiyoruz. Türkiye'nin dostlarını dostumuz, düşmanlarını da düşman kabul ettiğimizi tüm dünyaya açıkça ilan ediyoruz." dedi.

Türkiye'nin her durumda Azerbaycan'ın yanında olduğunu dile getiren Aliyev, iki ülke ordularının gerçekleştirdiği ortak tatbikatların Azerbaycan ordusunu güçlendirdiğini kaydetti.

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